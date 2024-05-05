Depremde yıkılmayan 200 yıllık bina kül oldu

Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi binada meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir dönem konsolosluk olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi ahşap bina kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, tarihi binanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Küle dönen binada, tedbir amaçlı soğutma çalışmasının gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.