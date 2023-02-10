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İnsanın yüreğini dağlayan fotoğraf. Biri çocuk iki cenaze ve başlarında bekleyen Mehmetçik

Depremin 5. gününde enkaz başında bir yetişkin ve bir de çocuk cenazesini bekleyen askerin fotoğrafı gündem oldu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 17:46
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Depremde yüreklerin dağlayan kare. Cenazelerin başlarında bekleyen Mehmetçik

İnsanın yüreğini dağlayan fotoğraf. Biri çocuk iki cenaze ve başlarında bekleyen Mehmetçik
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Kahramanmaraş merkezli Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep ve Diyarbakır’ın aralarında olduğu 10 ili vuran 7.7’lik depremde yaralı ve can kayıpları artıyor.

Enkaza dönen Hatay’ın Antakya şehir merkezinde, bir yandan arama, diğer yandan da enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.  Mehmetçik, AFAD, Sahil Güvenlik ve Emniyet güçleri, vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba gösteriyor.

Odatv editörü Masum Gök, depremin vurduğu Antakya ilçesinden özel görüntüler ulaştırdı. Gök, Antakya’da bugün depremin sembol fotoğraflarından birini çekti.

İKİ CENAZE BAŞLARINDA İSE MEHMETÇİK

Enkaz başında bir yetişkin ve bir de çocuk cenazesini bekleyen askerin fotoğrafı duygulandırdı.

Gök, askerin koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarının en etkili olduğu bölgenin ise Armutlu olduğunun altını çizdi.

DEPREMİN BİR DİĞER SEMBOLÜ

Kahramanmaraş’ta depremin diğer bir sembolü ise enkaz altındaki kızının bir an bile elini bırakmayan baba oldu. Baba Mesut Hançer dondurucu soğuya rağmen depremde ölen 15 yaşındaki kızı Irmak’ın elini bir an olsun bırakamamıştı.

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