Deprem bölgesini AKP'ye yakın 9 şirket inşa edecek

ANKA'nın haberine göre, Türkiye’de, 6 Şubat saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Hatay’da 6,4 ile 5,8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Bugün ise Malatya merkezli 5.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Yapılan son açıklamalara göre 44 binden fazla vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ ve GYODER ile birlikte hazırladığı “Afet Bölgesi Tasarım Alanları Rehberi"nin ayrıntıları ortaya çıktı. Rehberde projelerin hangi şirketler tarafından yürütüleceğine dair bilgilerde yer aldı.

Rehbere göre, 5 ilde toplamda 23 milyon 426 bin metrekare alan yeni proje alanı olarak belirlenendi. Rehberde projenin, iktidara yakınlığıyla bilinen Kalyon, Kuzu Grup, Optimal gibi iktidara yakın dokuz şirket yüklenici firma ve müellif olarak altı şirket tarafından yapılacağının belirtilmesi dikkat çekti.

Proje alanları, alanlar üzerinde üretilecek konut sayısı ve projeleri yürütecek ve projelerin müellifi olacak iktidara yakınlığı ile bilinen şirketler şöyle:

MARAŞ PROJESİ; KALYON, NKY VE ANT YAPI’YA

Kahramanmaraş: il genelinde 4 milyon 9 bin metrekare alan üzerinde proje hazırlanacak. Toplamda 17 bin 250 adet daire üretilecek.

Afşin’de, Merkez Proje Alanı’nda; 750 adet yeni daire yapılacak. Bu proje Kalyon ve İki Design şirketleri tarafından yürütülecek.

Elbistan’da, Doğu Proje Alanı’nda; 2500 daire üretilecek. Bu projenin yürütücüsü NKY şirketi ve Mental Design olarak belirlendi.

Onikişubat İlçesi’nde, Önsen Proje Alanı’nda 10 bin adet daire yapılacak. Proje; NKY isimli şirket tarafından yürütülecek.

Türkoğlu Proje Alanı’nda; 2 bin adet daire üretilecek. Bu proje de Kalyon tarafından yürütülecek. Projenin müellifi ise ABOUTBLANK olacak.

Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde, İncirli Proje Alanı’nda; 2 bin adet daire üretilecek. Projenin; ANT Yapı ve MKN Mimarlık tarafından yürütüleceği görüldü.

MALATYA PROJESİ; KUZU GRUP, EGE YAPI VE DOME ŞİRKETLERİNE

Malatya: 8 milyon 600 bin metrekare alan üzerinde 30 bin adet daire yapılacak.

Malatya’nın Battalgazi İlçesi’ndeki Çamurlu Proje Alanı’nda 15 bin adet daire üretilmesi planlandı. Çamurlu Projesi DOME şirketi tarafından inşa edilecek projenin müellifi DOME ve CROSS WORK şirketleri olacak.

Yeşilyurt İlçesi’ndeki İkizce Proje Alanı’nda 10 bin adet daire üretilmesi planlandı. İkizce Projesi’nin yürütücüsünün Kuzu Grup, müellifinin ise AGM Mühendislik olacağı görüldü.

Doğanşehir Proje Alanı’nda ise 5 bin adet daire üretilecek. Bu proje ise EGE Yapı ve Mimar Mimarlık’a verilecek.

HATAY PROJESİ KALYON’UN DA ARALARINDA OLDUĞU 5 ŞİRKETE

Hatay: Kent genelinde 9 milyon 417 bin metrekare alan üzerinde 31 bin adet daire üretilecek.

Rehbere göre, Antakya’da 8 milyon 617 bin metrekare alan; 10 ayrı proje alanına ayrıldı. Bu alanlar üzerinde toplamda 27 bin yeni konut üretilecek. Antakya projeleri; Kalyon, NEF, Tahincioğlu ve Optimal şirketleri tarafından yürütülecek. Bazı projelerin yürütücüleri, aynı zamanda müellifleri olacak.

Belen Proje Alanında, 200 bin metrekare alan üzerinde 1000 adet konut üretilecek. Belen Projesi’nin yürütücüsü Tahincioğlu, müellifi Kayabay Mimarlık olacak.

Samandağ’da, Mağaracık Proje Alanı’nda; 600 bin metrekare alan üzerinde 3 bin adet daire ise Kalyon tarafından yapılacak.

OSMANİYE’DE 5 BİN KONUT İŞİ EGE YAPI’YA

Osmaniye: Merkez Proje Alanı’nda, toplamda 1 milyon metrekare alan üzerinde 5 bin adet konut üretilecek. Projeyi Ege Yapı üstlenecek.

Adana: Kentte açılacak Çukurova Proje Alanı’nda, 400 bin metrekare arazi üzerinde 2 bin adet yeni daire üretilecek. Projenin hem yürütücüsü hem müellifi Optimal adlı şirket olacak.