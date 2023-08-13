Depremden etkilenen gençlere destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen gençlere UNICEF aracılığı ile nakdi ve psiko-sosyal destek sağlayacaklarını belirtti.

KAYNAK: AA
Depremden etkilenen gençlere destek

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, UNICEF ile işbirliği kapsamında 2018'den bu yana çocuk işçiliği ile kararlı bir mücadele sürdürdüklerini bildirdi.

Bu işbirliğinin temel amacının çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı, çalışan çocuklara ve ailelerine destek sağlamak olduğunu dile getiren Palandöken, "Bu kapsamda kendi öz denetim mekanizmasını kuran tek meslek örgütüyüz. İşyeri Denetim ve Danışmanlık Gruplarımız (İDDG) ile üye iş yerlerimizi denetliyor ve onlara danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Kahramanmaraş, Hatay, Bursa ve Gaziantep olmak üzere 11 ilde pilot eğitimlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yeni dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilere nakdi ve psikolojik destek sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Çıraklara iş yeri temelli eğitim fırsatları sunan Konfederasyonumuza bağlı iş yerlerinin depremden nasıl etkilendiğini anlamak amacıyla hızlı bir değerlendirme çalışması yapmaktayız. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayanarak deprem bölgesindeki iş yerlerindeki gençlere UNICEF aracılığı ile nakit, psiko-sosyal ve sosyal etkinliklerle destek sağlayacak faaliyetler yeni dönem programımızda yer alacak."

GENÇLERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ DESTEKLENECEK

Ayrıca gençlerin dijital dönüşümünü destekleyerek istihdam edilmelerini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Palandöken, dijitalleşmenin mesleki eğitime olan etkilerini değerlendirerek, buna yönelik eğitimler düzenleyeceklerini, çırakların dijital becerilerini ve profesyonel gelişimlerini destekleyeceklerini anlattı.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin önemine de değinen Palandöken, "Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir. Onlar iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış, ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Öne Çıkanlar
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hangi padişah neden öldü?
Hangi padişah neden öldü?
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
Son Haberler
Binbir surat klarnetçi! Üç siyasetçiye birden benzetildi Güncel
Binbir surat klarnetçi! Üç siyasetçiye birden benzetildi
Galatasaray'ın Wout Faes teklifi ortaya çıktı. Yıldız futbolcu ile takas edilecek Spor
Galatasaray'ın Wout Faes teklifi ortaya çıktı. Yıldız futbolcu ile takas edilecek
Otomobil Yeşilırmak'a uçtu: 1'i çocuk 5 yaralı Güncel
Otomobil Yeşilırmak'a uçtu: 1'i çocuk 5 yaralı
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak Güncel
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
Rusya’yı Khanun Tayfunu vurdu Dünya
Rusya’yı Khanun Tayfunu vurdu
Süper Lig yedincisine kupa verilsin önerisi Spor
Süper Lig yedincisine kupa verilsin önerisi