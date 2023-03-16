Depremden etkilenen yurttaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen dayanışma konserleri sel felaketi nedeniyle ertelendi

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, dün İzmir'de başladı. Kongre kapsamında, gelirleri depremden etkilenen yurttaşlarla dayanışmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına aktarılmak üzere konserler organize edilmişti.

Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen ve 14 yurttaşın yaşamını yitirdiği sel felaketi nedeniyle Melike Şahin, Evgeny Grinko ve Kardeş Türküler konserleri ertelendi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Değerli İzmirliler; İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamında Melike Şahin, Evgeny Grinko ve Kardeş Türküler'in yer aldığı Dayanışma Konserleri yaşanan sel felaketi ve kayıplarımız nedeniyle ertelenmiştir. Başımız sağ olsun" denildi.