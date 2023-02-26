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Millet can derdinde Bakanlık lüks araç peşinde

Depremzedeler için ‘Türkiye Tek Yürek’ olmuşken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı milyonlarca liralık lüks araç kiralama derdine düştü. Hem de Kahramanmaraş depremlerinden 2 gün sonra.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 12:13
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Depremden iki gün sonra bakanlığın lüks araç aldığı ortaya çıktı

Millet can derdinde Bakanlık lüks araç peşinde
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Sözcü’nün haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık makamı ve korumalar için araç kiraladı. Depremzedelere yardım için halkın son kuruşuna kadar desteklerde bulunduğu, çocukların kumbaralarında biriktirdiği paralarını yolladığı dönemde Bakanlık 15 ay kullanılacak araçlar için 16 milyon 302 bin 252 lira ödeme yaptı. Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yayınlanan bilgiye göre sözleşmesi 2 Ocak'ta imzalanan ihalenin sonuç ilanı ise Kahramanmaraş depremlerinden yalnızca iki gün sonra 8 Şubat 2023'te yayınlandı.

16 MİLYON 302 BİN TL ÖDENDİ

İhaleye tek firma geçerli teklif sundu. PTT Anadolum Lojistik Şirketi ile 16 milyon 302 bin 252 liralık sözleşme imzalandı. Deprem nedeniyle birçok kamu kurumu ivedi ve zorunlu olmayan ihalelerini iptal etmiş, deprem bölgesindeki çalışmalara yoğunlaşmıştı. Kiralanan 23 araç arasında yabancı menşeli lüks makam aracı ve 5 yabancı menşeli koruma aracı da yer aldı. Yabancı menşeli makam aracının, siyah renkli, 2021 model veya üstü, silindir hacmi en az 2900 cc ve motor gücü en az 240 kw olması istendi. Araçta cam filmi var ve 24 saat hizmet verecek. Yabancı menşeli koruma araçlarının özellikleri de şöyle sıralandı: En az 2020 model, silindir hacmi en az 1968 cc, siyah renkli, motor gücü 176 kw'dan yüksek.

 

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