Depremden kurtulan adamı otobüs tekerleği öldürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur otobüsünün yerinden kopan lastiği Hatay'daki depremden kurtulan vatandaşa çarptı. Ağır yaralanan adam, hastanede yaşamını yitirdi.

Depremden kurtulan adamı otobüs tekerleği öldürdü

İHA'nın haberine göre, kaza 20 Nisan’da Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi.

Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Vedat Bayındır’ın kullandığı 07 BBC 248 plakalı tur otobüsünün sol arka lastiği yerinden koptu. Fırlayan lastik, 50 metre ileride kaldırımda bulunan Manavgat Belediyesine ait kıyafet kumbarasına çarparken, kıyafet kumbarası da kaldırımda bulunan Cuma Ateş isimli vatandaşa çarparak yaralanmasına neden oldu.

Kazada ağır yaralanan Cuma Ateş, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, tur otobüsünde bulunan turistler kazayı ucuz atlattı.

Kazanın şokunu atlatan turistler, olay yerine gelen bir başka tur aracıyla yollarına devam etti. Yaralanan vatandaşın olay yerine gelişi ve lastiğin kıyafet kumbarasına çarparak yerinden fırlatma anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Manavgat Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Cuma Ateş, dün gece hayatını kaybetti. Şahsın Hatay’da depremden sağ kurtulduğu, depremin ardından ailesiyle birlikte Manavgat’a gelerek ikamet etmeye başladığı öğrenildi.

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