Depremden sonra bahçesinden çıktı. Şaşkına döndü

İHA'nın haberine göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11 il etkilenmişti. Kayseri'de de en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Sarız'da bir vatandaşın bahçesinden sıcak su çıktı. Yapılan ölçümlerde suyun sıcaklığı 86 derece ölçüldü.

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, su rezervinin yeterli olması durumunda bölgeye termal anlamda katkı sağlayacağını açıkladı. Kendilerine gelen ihbarı yerinde değerlendirdiklerini ve yapılan ölçümlerde çıkan suyun 86 derece sıcaklığa kadar ulaştığını aktaran Evsen, yapılacak çalışmalarla bölgeye termal turizm açısından büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Depremlerin kötü yüzü olduğu kadar iyi tarafının da olduğunu belirten Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, "Bu güne kadar konuştuklarımız depremlerin kötü yüzleriydi. Ama depremlerin iyi tarafı da var. Sarız bölgesinde bize gelen bir ihbar istikâmetinde yerinde bir incelemede bulunduk. Yapmış olduğumuz incelemede ilçe merkezinin Kızılpınar Mahallesinde bir vatandaşın evinin bahçesinde sıcak su çıkışının olduğunu gördük" dedi.

"Diri faylara baktığımızda sıcak su çıkışının diri fay üzerinde olmadığını, Sarız fayının biraz yakınında olduğunu gözlemledik" diyen Evsen "Yerinde yapılan ölçümleri incelediğimizde ısı değerinin yaklaşık 86 dereceye kadar ulaştığı belli oluyordu. Su buharının çıktığına şahit olduk. Bu bölgede yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla bölgede jeotermal potansiyelin olup olmadığı, potansiyelin daha fazla yerlere sirayet edip etmediği çalışmalarıyla yörenin jeotermal alan olabileceği yönünde katkı sağlayacağı düşüncesindeyim" diye konuştu.

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, "6 Şubat depremlerinden sonra meydana gelen bu sıcak su çıkışının ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Umarım Sarız ilçesinde meydana gelen sıcak suyun devamı olacaktır. Belli bir rezervin olması durumunda ilçeye ve ilimize katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Termal turizmi açısından önemli bir merkez. Etrafındaki il ve ilçelere baktığımızda Elbistan'da sıcak su çıkışı olduğunu biliyoruz. Bunun dışında Tufanbeyli, Göksun'da, Pınarbaşı'nda, Sivas'ın ilçelerinde sıcak su çıkışı yok. Bu anlamda Sarız ilçesi termal turizm anlamında isabetli bir nokta olacağı kanaatindeyim" dedi.