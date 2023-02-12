﻿Depremde ve sonrasında hayat kurtarabilecek internet siteleri

Kahramanmaraş'ta 10 ili birden etkileyen depremde pek çok ihbar haberi Twitter üzerinden yapıldı. Muhtemel bir İstanbul depreminde insanlar hangi uygulamayı ya da siteyi kullanacağını bilmiyorken ShiftDelete.net'te yer alan haberde deprem sırasında ve sonrasında kullanılabilecek siteler derlendi.

İŞTE O SİTELER

afetharita.com: Sosyal medya üzerinden yapılan enkaz vb. ihbarlarını harita üzerinden gösterir.

beniyiyim.com: Deprem bölgelerindeki insanların güncel durumlarını tanıdıklarına bildirir.

yakinimibul.net: Ailesinden ve tanıdıklarından haber alamayanlar, bu site üzerinden arama yapıp kontrol edebilir.

stream.epctex.com: Sosyal medya aracılığıyla paylaşılan ihbarları tek bir yerden ve il il seçerek bakmaya imkan sağlar.

deprem.basarsoft.com.tr: Deprem bölgesindeki tüm yardım ihtiyaçlarını harita üzerinden konumlu şekilde gösteren ve aynı zamanda depremzedelerin talepte bulunabileceği bir platform.

depremihtiyac.com: Yine deprem bölgesindeki yardımları tek bir site üzerinde toplayan bir platform.

enkazbildirim.org: Deprem bölgesindeki enkazları güncel haritasını gösterir. Ayrıca bildirebilirsiniz.

deprem.io: 500’den fazla gönüllü çalışanı bulunan site sayesinde depremzedelere birçok farklı yardımda bulunabilirsiniz.

Kalacakyer.org: Kalacak yeri olmayan depremzedelerin gönüllü olarak evlerini açan insanları harita üzerinden görmesini sağlar.

https://www.tmmob.org.tr/barinma: Yine depremzedelerin kalacak yer bulabilmesi için kurulan bir sayfa. Ayrıca ”kalacak yerim var’‘ butonuna tıklayıp depremzedelere barınma yardımı yapabilirsiniz.

Depremyardim.com: Resmi sivil toplum örgütlerinin yardıma ihtiyacı olanları daha hızlı bulabilmesi için yardım çağrısı yapılabiliyor.

https://www.afetbilgi.com: 700’den fazla gönüllü çalışanıyla sahra hastaneleri, bağış linkleri gibi pek çok yararlı bilginin sunulmasına yarıyor.

kanver.org: Kızılay’ın sürekli güncellenen ihtiyaç listesine ulaşabilirsiniz.

[email protected]: Ülkemizdeki deprem nedeniyle yurt dışından gelen yardım ekiplerine çevirmenlik yapmak isteyenlerin ulaşımı için açılmış bir mail adresi.

https://birkirabiryuva.org: Deprem dolayısıyla evlerini kaybeden depremzedelere kira yardımı ya da boş durumdaki evini vermek isteyen insanlar için kurulan site.

DEPREM ANINDA HAYAT KURTARABİLECEK MOBİL UYGULAMALAR

AFAD Acil: Tek tuşla acil çağrı yapabilmenize yarar.

AKUT- Güvendeyim: Daha önceden belirlediğiniz yakınlarınıza deprem anında tek tuşla güvendeyim mesajı yollayabilirsiniz.

Life360: Deprem anında ailenize konum bilgisi gibi özellikleri paylaşmaya yarıyor.