21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Depremden sonra Van ve Niğde üzerinde görüldü. Halk arasında söylentiye neden oldu

Depremden sonra Van ve Niğde üzerinde görüldü. Halk arasında söylentiye neden oldu

Fön rüzgarlarının olduğu her coğrafyada görülebilen mercek bulutları Van ve Niğde üzerinde görüldü. Çok sayıda kişi o anları cep telefonlarıyla kaydederken halk arasında söylentilere neden oldu.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 12:58
Takip Et

Depremden sonra Van ve Niğde üzerinde görüldü

Depremden sonra Van ve Niğde üzerinde görüldü. Halk arasında söylentiye neden oldu
+
Aa
-

Niğde'de, Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri, Karakapı, Divarlı beldeleri ile Kayırlı köyü çevresinde mercek bulutu görüldü. Pek çok kişi bu doğa olayını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Mercek bulutu, Divarlı Şehit İlhan Çankaya İlkokulu bahçesinden sınıf öğretmeni Bayram Acar tarafından da görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

 

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

VAN'DA DA GÖRÜLDÜ

Van semalarındaki mercek bulutları, kentin birçok noktasından gözlemlenebildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
1
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
2
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
3
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
5
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
6
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
7
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Sakarya’da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
﻿Sakarya’da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
﻿Sakarya’da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
﻿Depremde Antakya Asri Mezarlığı da zarar gördü
﻿Depremde Antakya Asri Mezarlığı da zarar gördü
﻿Depremde Antakya Asri Mezarlığı da zarar gördü
﻿Hatay'daki deprem köprü ve yolları vurdu. Derin çatlaklar oluştu
﻿Hatay'daki deprem köprü ve yolları vurdu. Derin çatlaklar oluştu
﻿Hatay'daki deprem köprü ve yolları vurdu. Derin çatlaklar oluştu
﻿Uzmanlar açıkladı. Depremler ne tür psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebilir?
﻿Uzmanlar açıkladı. Depremler ne tür psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebilir?
﻿Uzmanlar açıkladı. Depremler ne tür psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebilir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.