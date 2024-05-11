Depreme dayanıksız diye boşaltılan PTT binası satışa çıkarıldı. İlgilenenleri Şeref Bey’e yönlendirdiler

Kaynak: İHA
Depreme dayanıksız diye boşaltılan PTT binası satışa çıkarıldı. İlgilenenleri Şeref Bey’e yönlendirdiler
Eskişehir’de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan PTT binası satışa çıkarıldı. Binanın kapısına asılan ilanda "Satılık PTT binası, ilgilenen Şeref bey'’ ifadeleri yer aldı.

Eskişehir Fatih Mahallesi’nde bulunan PTT binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. 60 yıllık binanın satılığa çıkarılması büyük şaşkınlığa neden oldu. 3 katlı binanın giriş kısmı PTT şubesi olarak kullanılırken üst katları ise lojman olarak kullanılıyordu. Öte yandan satılığa çıkarılan binadaki tahribat dikkat çekiyor.

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Satılığa çıkarlan binanın giriş kapısına "Satılık PTT binası, ilgilenen Şeref bey'’ ifadelerinin yer aldığı bir ilan yapıştırıldı. İlanda telefon numarası bulunan kişinin PTT Eskişehir Yapı ve Teknoloji Müdürü Şeref Durdu olduğu öğrenildi.

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Adeta çürümeye yüz tutan binanın satılığa çıkarılmasını vatandaşlar hayretle karşıladı.

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