Japon uzmandan İstanbul depremi açıklaması. 2 ilçenin hiç şansı yok

Kaynak: Haber Merkezi
Japon uzmandan İstanbul depremi açıklaması. 2 ilçenin hiç şansı yok
Ünlü Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’dan Marmara Denizi’ne kıyısı olan iki ilçe için kritik bir uyarı geldi. İki ilçe için deprem beklediğini belirten Moriwaki, olası depremin şiddetini de açıkladı.

İstanbul'un 100 kilometre ötesi için dikkat için deprem uyarısı geldi. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybederken; Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman yaşanan depremde ağır yara aldı.

Marmara'da beklenen depremle ilgili Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den yeni uyarı geldi.

depremgorsel2.jpgMarmara Denizi'nde 1999 yılındaki Yalova depremi İstanbul'da ve dolayısıyla Türkiye genelinde büyük krize neden olmuştu. Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu uluslararası kamuoyu da kabul ederken 6 Şubat'ta yaşanan acı da hala geçmedi. Japon deprem uzmanı Marmara'da iki ilçe vererek beklediği depremin şiddetini de açıkladı.

SAHİL ŞERİDİNDEKİ İLÇELER BÜYÜK RİSK ALTINDA

İstanbul'da deprem bekleyen uzmanların büyük çoğunluğunun ortak fikri, İstanbul'daki sahil alanlarının büyük risk altında olduğu.

Bakırköy, Ataköy, Yeşilköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Maltepe, Tuzla, Pendik, Kartal gibi Marmara Denizi’nin kenarına kurulmuş ilçeler en tehlikeli yerler olarak ifade ediliyor.

1999'daki Marmara depremi özellikle İstanbul'un Avcılar ilçesi büyük bir yıkıma uğramıştı. 10 yıl öncesine kadar Avcılar'daki birçok ev deprem tehlikesi nedeniyle oturmak isteyen kiracı bulunamıyordu. Ancak İstanbul’daki artan nüfus sonrası Avcılar'da da İstanbul'un genelindeki gibi boş daire bulunamıyor.

depremyikinti1.jpgDEPREMİN OLACAĞI İKİ İLÇEYİ AÇIKLADI

Ünlü deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki bu bilgiler ışığında deprem beklediği iki ilçeyi açıkladı. İstanbul’a oldukça yakın olan bu ilçeler ise Bursa'nın İnegöl ilçesi ve Balıkesir'in Bandırma ilçesi oldu.

Marmara Bölgesi'nde beklenen depremle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Japon deprem uzmanının beklediği depremin şiddeti ise 6.5 ile 7 arasında olmasını tahmin ettiğini ifade etti.

depremgorsel1.jpg

İlgili Haberler
Ahmet Ercan yeni uyarıyı yaptı: 7.3'lük deprem olabilir
Deprem ve tsunaminin vurduğu il için flaş uyarı. 'Artık hep olacak'
Depreme dayanıksız diye boşaltılan PTT binası satışa çıkarıldı. İlgilenenleri Şeref Bey’e yönlendirdiler
Ünlü deprem profesörü: Bu şehirde 7.1 deprem bekliyoruz
Son Haberler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı Spor
Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı
Sivas'ta silahlı çatışma 1 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Sivas'ta silahlı çatışma 1 ölü, 1 yaralı
Annesinin maske yaptığını gören bebek korkudan ağladı Video
Annesinin maske yaptığını gören bebek korkudan ağladı
Galatasaray'dan flaş transfer. Resmen açıklandı Spor
Galatasaray'dan flaş transfer. Resmen açıklandı
MHP'li belediye İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'na lağım boşalttı Gündem
MHP'li belediye İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'na lağım boşalttı
Davutoğlu’ndan İmamoğlu’na tebrik ziyareti Siyaset
Davutoğlu’ndan İmamoğlu’na tebrik ziyareti
Elektronik kelepçeyi kırıp eski sevgilisi oğlunun yanında öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu Gündem
Elektronik kelepçeyi kırıp eski sevgilisi oğlunun yanında öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu