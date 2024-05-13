Japon uzmandan İstanbul depremi açıklaması. 2 ilçenin hiç şansı yok

İstanbul'un 100 kilometre ötesi için dikkat için deprem uyarısı geldi. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybederken; Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman yaşanan depremde ağır yara aldı.

Marmara'da beklenen depremle ilgili Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den yeni uyarı geldi.

Marmara Denizi'nde 1999 yılındaki Yalova depremi İstanbul'da ve dolayısıyla Türkiye genelinde büyük krize neden olmuştu. Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu uluslararası kamuoyu da kabul ederken 6 Şubat'ta yaşanan acı da hala geçmedi. Japon deprem uzmanı Marmara'da iki ilçe vererek beklediği depremin şiddetini de açıkladı.

SAHİL ŞERİDİNDEKİ İLÇELER BÜYÜK RİSK ALTINDA

İstanbul'da deprem bekleyen uzmanların büyük çoğunluğunun ortak fikri, İstanbul'daki sahil alanlarının büyük risk altında olduğu.

Bakırköy, Ataköy, Yeşilköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Maltepe, Tuzla, Pendik, Kartal gibi Marmara Denizi’nin kenarına kurulmuş ilçeler en tehlikeli yerler olarak ifade ediliyor.

1999'daki Marmara depremi özellikle İstanbul'un Avcılar ilçesi büyük bir yıkıma uğramıştı. 10 yıl öncesine kadar Avcılar'daki birçok ev deprem tehlikesi nedeniyle oturmak isteyen kiracı bulunamıyordu. Ancak İstanbul’daki artan nüfus sonrası Avcılar'da da İstanbul'un genelindeki gibi boş daire bulunamıyor.

DEPREMİN OLACAĞI İKİ İLÇEYİ AÇIKLADI

Ünlü deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki bu bilgiler ışığında deprem beklediği iki ilçeyi açıkladı. İstanbul’a oldukça yakın olan bu ilçeler ise Bursa'nın İnegöl ilçesi ve Balıkesir'in Bandırma ilçesi oldu.

Marmara Bölgesi'nde beklenen depremle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Japon deprem uzmanının beklediği depremin şiddeti ise 6.5 ile 7 arasında olmasını tahmin ettiğini ifade etti.