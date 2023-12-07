Depreme deniz altında yakalandı. Sesi duyunca bir tuhaf oldu

Antalya’da 11 Kasım’da meydana 4.2 büyüklüğündeki depreme balık avlayan Çağdaş Şaşmaz deniz altında yakalandığı anlar gündem oldu.

KAYNAK: İHA
Depreme deniz altında yakalandı. Sesi duyunca bir tuhaf oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 11 Kasım’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gazipaşa ilçesinde serbest dalış yaparak zıpkınla balık avlayan Çağdaş Şaşmaz depreme deniz altında yakalandı.

Korku dolu anlarını kaydeden Şaşmaz, deprem esnasında çıkan gürültünün şiddetiyle vücudunun titrediğini dile getirdi.

"GÜRÜLTÜ O KADAR ŞİDDETLİYDİ Kİ VÜCUDUMU TAMAMEN TİTRETTİ"

Şaşmaz, “Videoda gördüğünüz taşın yanına vardığımda taşın kenarında birkaç yem balığının kaçışlarını gördüm ve agaşon yapmaya karar verdim. Tam aşağı doğru inip taşın gölge kısmına doğru yatacakken birden bir gürültü olmaya başladı. Gürültü o kadar şiddetliydi ki vücudumu tamamen titretti. İlk olarak aklıma kıyıdaki tral sürüsü geldi.

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Çok hızlı bir şekilde yukarı çıktım. Zaten sığ bir sudaydım. Bazı cani insanların o balık sürüsüne dinamit atmış olabileceğini düşündüm. O denli bir patlamaydı. Daha önce karşılaşmadığım için sadece hayal ettiklerimle kaldım” ifadelerini kullandı.

"SONRADAN AKLIMA DEPREM GELDİ"

Yaşanan şiddetli gürültünün ardından denizde balık kalmadığını söyleyen Şaşmaz, “Sonradan aklıma deprem geldi. Deniz hareketlerinde fazla bir değişme yoktu. Ve ortalık bir anda sessizliğe büründü. Neredeyse hiç balık kalmamıştı. Yanımdaki arkadaşım sesi duymadığını söyledi. Yüzeyde ilerlediği için fark edememiş.

Hızlıca karaya çıkıp enteresan olaylar var mı diye baktığımda fark ettim ki, Alanya açıklarında bir deprem meydana gelmiş. Videonun 22. saniyesindeki sesleri duyabilirseniz her şey açıkça ortada. Kulaklığı takıp sakince izlerseniz o anki anı beraber yaşayabiliriz” dedi.

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