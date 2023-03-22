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  • Çürük raporu verilen binada bir tek Rıza Kocaoğlu kaldı. Depreme meydan okuyor 

Çürük raporu verilen binada bir tek Rıza Kocaoğlu kaldı. Depreme meydan okuyor 

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun Cihangir'deki oturduğu apartmanın olası bir depreme dayanıklı olmadığı ortaya çıkmış. Binadan birçok kişi taşınırken, ünlü oyuncunun oturmaya devam ettiği iddia edildi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 12:41
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Depreme meydan okuyor! Çürük raporu verilen binada bir tek Rıza Kocaoğlu kaldı

Çürük raporu verilen binada bir tek Rıza Kocaoğlu kaldı. Depreme meydan okuyor 
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İstanbul’da deprem beklentisi nedeniyle herkes evinin sağlam olup olmadığını araştırıyor.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Duyduğuma göre Cihangir’de de durum farklı değil. Ünlü isimlerin yoğun olarak yaşadığı semt, nispeten sağlam zemine sahip olsa da yapılar bir hayli eski. Rıza Kocaoğlu’nun yaşadığı apartman da uzmanlar tarafından kontrol edilmiş. Ve araştırma, apartmanın olası bir depreme dayanıklı olmadığını ortaya koymuş.

Aynı apartmanda oturan “Sadakatsiz” dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt ve bir başka tanınmış yönetmen Uluç Bayraktar ivedilikle evden taşınmış. Yeşilyurt, İstanbul’da daha güvenli bir eve geçerken, Bayraktar Çeşme’ye taşınmış. Peki, Rıza Kocaoğlu ne yapmış sizce? Hiçbir şey! Ünlü oyuncu, kendini kadere teslim ederek, “olacağı varsa olur” diyerek apartmanda oturmaya devam ediyormuş.
 

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