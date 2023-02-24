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Depremi az hasarla atlatan otomobili kepçe operatörü yok etti

Depremi az hasarla atlatan bir cipi enkaz arasından çıkarmaya çalışan bir kepçe operatörü aracı ağır hasarlı yaptı. Cipi sol ön tekerleğine bağladığı halatla havaya kaldıran operatör, 4 tekerleğini üstüne indiremeyince aracın kaportasında hasar almadık yer bırakmadı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 08:18
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Depremi az hasarla atlatan otomobili kepçe operatörü yok etti

Depremi az hasarla atlatan otomobili kepçe operatörü yok etti
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Deprem bölgesinden birbirinden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu görüntülerden birinde depremi az hasarlı atlatan son model bir cipi kurtarmak için devreye kepçe operatörü giriyor.

Operatör aracın sol ön tekerleğine bir halat bağlayıp aracı havaya kaldırıyor. Ancak aracı 4 tekerleğinin üstüne indirebilmek için kepçe operatörü bir çok kez manevra yapıyor. Bu manevralar başarılı olamayınca aracın tüm kaputu büyük hasar alıyor.

Aracın kaputunda ezilmedik ve çizilmedik yer kalmıyor. Bu görüntü sosyal medyada izlenme rekoruna koşuyor.

Görüntülerde, 
Depremi fazla hasar almadan atlatan otomobil kepçe operatörünün çalışmaları esnasında ağır hasarlı hale geldi.

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