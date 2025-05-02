Depremi durdurduğunu iddia eden Cübbeli çıtayı yükseltti!

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 6,2’lik İstanbul depreminin ardından vaaz verdi. Depremi Ramazan ayında rüyasında gördüğünü söyleyen Cübbeli Ahmet “Rüyamda gördüm, dua okudum, deniz kabardı biraz sonra söndü” dedi.

Cübbeli Ahmet dualarının etkili olduğunu ve gördüğü rüyadan sonra yaptıkları duaları şöyle anlattı:

“Biliyorsunuz 1 Mart gibi Ramazan’ın başında bir rüya görmüştüm depremle ilgili… Ve anlatmıştım. Bir yıkılma olmadığını ama çok korkutulduğumuzu beyan edip 19 Mart’ta hacet namazı kılalım belaların defi için demiştik sonra toplanmıştık. Binlerce kişi kılmıştık. Bu da ona bir delalet oldu bir yıkım olmaması… Bu arada bazı deprem uzmanları kanallarda konuştular bugün, bir tanesi beklenen İstanbul depremi de bununla geçmiştir, bu onu savmıştır şeklinde ifade de bulundu. Mevlam bilir tabi. Bizim dualarımızı hatırlıyorsanız, ya Rabbim yıkma bizi mutlaka bir deprem yapacaksan, o zaman ara ara depremler yaparak gazı yavaş yavaş çıkartarak, aynı böyle tabirler kullanmıştım hatırlamanız lazım, bir kerede 7,5-8 olacağına 4’tür, 5’tir 6’dır gazı yavaş yavaş çıkartıp bizi yıkma diye dualar yaptık. Benim dualarımın hükmünden bahsetmiyorum, gerçi efendi hazretleri ‘duan müctencaptır demişti, müjde vermişti ama ben onu cemaatin aminlerine bağlıyorum.”

BU KEZ DE BÜYÜ BOZMA TARİFİ VERDİ

İstanbul depremini rüyasında görüp dualarla gücünü azalttığını söyleyen Cübbeli Ahmet bu kez takipçilerine nasıl büyü bozduğunun tarifini verdi.

Cübbeli Ahmet, “Yeşil sedir ağacından yedi tane yaprak alıyor. Sihrin en büyük çözülme iptalinin şeyi kitaplarda geçen… Yeşil sedir ağacından yedi tane yaprak alıyor. Onu iki taş arasında dövüyor, sonra onu suya çalışıyor. Üzerine ayetel kürsi okuyor, sonra ondan üç yudum içiyor. Sonra onun geri kalanıyla, tabi onu çoğaltıyor, sonra onunla yıkanıyor” diye anlattı.

Cübbeli Ahmet’e sosyal medyada büyü bozma tarifi verdiği tepkiler yükseldi. Yurttaşların “sihir” ya da “büyü” denilerek kandırıldığı belirtildi.