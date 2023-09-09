Depremin 215'inci günü: Temel kazısında enkazdan ceset çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, depremin 215'inci gününde yapılan temel kazısı sırasında enkazda ceset bulundu.

Maraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Antakya'da 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında çalışmalar başlatıldı.

Depremin yıktığı Atatürk Caddesi'ndeki işhanı ve çok katlı otoparkın bulunduğu arazide temel atmak için yapılan kazı çalışması sırasında enkazda ceset bulundu.

Cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cesedin cinsiyeti ve kimliğinin, DNA testinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.