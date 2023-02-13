Felaketin sekizinci gününde gelen mucize kurtuluşlar. Zamanında müdahale yapılsaydı kaç kişi daha kurtarılacaktı

Felaketin 8. gününde bölgede can pazarı devam ederken mucize kurtuluşlar da yaşanıyor.

170’İNCİ SAATTE KURTULUŞ

Gaziantep’te Zaman Apartmanı’nda deprem sonrası çöken binada 170 saat sonra 40 yaşındaki Sibel Kaya enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan 42 yaşındaki Habib, depremin 170’inci saatinde göçük altından çıkartıldı.

166. SAATTE 60 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, enkaz altında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder, 166 saat sonra sağ çıkarıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Twitter’dan, mucizeyi paylaştı.

Ergün, “Umutların tükendiği anda Besni ilçesinden yüreğimizdeki ateşi bir nebze de olsun söndüren mucize bir haber aldık. İtfaiye ekiplerimizin olağanüstü çabasıyla depremin 166’ncı saatinde Üzümlü Kent Sitesi’nde Erengül Önder teyzemizi sağ salim kurtardık. İtfaiye personelimizle çalışan tüm ekipleri tebrik ediyorum. Allah, sizlerden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin” dedi.

165. SAATTE BİR MUCİZE

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremlerde Adıyaman’daki evinde enkaz altında kalan ve 3 çocuğunu kaybeden 44 yaşındaki Naime Şakar, 165’inci saatte kurtarıldı.

163. SAATTE KÜÇÜK MUSTAFA KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir bina enkazında çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 163 saat sonra Mustafa’ya ulaşmayı başardı. Mustafa, sağlık ekiplerine teslim edildi.

162. SAATTE AYŞE UMUTLARI TAZELEDİ

İstnabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan bir mucize kurtuluşu duyurdu. Felaketin 162. saatinde 8 yaşındaki Ayşe isimli bir çocuk enkazdan sağ çıkartıldı. İmamoğlu, “Kurtarma ekiplerimiz ve madenciler birlikte başardılar. Tüm ekipler tek yürek oldu, 162 saat sonra Ayşe’yi (Reem Khaled Naasani) enkazdan sağ kurtardılar” dedi.

160 SAATİN SONUNDA KURTULDU

160 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Mehmet Şükrü Hedbe hastaneye kaldırıldı. Hedbe’nin mucize kurtuluşunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer duyurdu. Soyer, “Umudun adı bu kez Mehmet Şükrü Hedbe. 160 saat enkaz altında yaşama tutunan güzel kardeşimin bir an evvel sağlığına kavuşmasını dilerim. İlk günden beri enkazlarda umudun peşine düşen çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Allah size güç kuvvet versin” dedi.

158 SAAT SONRA KURTULDU JELİBON İSTEDİ

Kocaeli’den Adıyaman’a gelen Gölcük Tersane Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekibi, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Miraç Sitesi enkazında 3 gün arama kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, 158 saat sonra enkazda 10 yaşındaki Asima Baltacı’ya ulaştı. Küçük Asima, kurtarma çalışmaları esnasında askerlerden jelibon istedi. Bulunduğu yerden çıkarılan Asima ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MUCİZE BEBEK 150. SAATTE KURTARILDI

Hatay’da depremin 150. saatinde bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı.

149’UNCU SAATTE MUCİZE

Hatay’da yıkılan Mutlular Apartmanı’ndan bir kişi 149 saat sonra sağ kurtarıldı. Kurtarılan kişinin 35 yaşında Mustafa isimli bir vatandaş olduğu kaydedildi.

145. SAATTE GELEN GÜZEL HABER

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu enkazdan 145 saat sonra sağ çıkarıldı.

62 YAŞINDAKİ DEPREMZEDE 141. SAATTE KURTARILDI

10 ili yıkan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Hayrullah Mahallesi’ndeki bir enkazdan 62 yaşındaki Semir Cuma Sabur yaralı olarak kurtarıldı.

141. SAATTE BİR KEDİ KURTARILDI

Depremler nedeniyle yıkılan Hatay İskenderun’da Kurtuluş Mahallesi Muhammer Aksoy Caddesi’ndeki Üçer Apartmanı’nın enkazında bir kedinin mahsur kaldığını fark eden AFAD ekipleri ve gönüllüler harekete geçti. Gönüllü olarak kısa süre önce Konya’dan gelen 30 yaşındaki Mehmet Köroğlu, 00.50 sıralarında Scottish Fold cinsi kediyi enkazdan çıkardı.

140. SAATTE HATAY’DAN GELEN MUCİZE

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’dan 140. saatte bir güzel haber daha geldi. Ceylan isimli bir kadın enkazdan sağ kurtuldu. haberi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter’dan paylaştı.

7 AYLIK HAMZA BEBEK 140. SAATTE KURTARILDI

Hatay’ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

121 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da Aydın Apartmanı enkazından 70 yaşındaki Menekşe Tabak kurtarıldı.

119 SAAT SONRA BİR KADIN ENKAZDAN KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 119 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

116. SAATTE GELEN KURTULUŞ

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da 116 saat sonra Hülya Bayrak, binanın enkazından sağ çıkarıldı. Antakya Fabrika Sokak’ta yıkılan apartmanın enkazında gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibinin ses dinleme cihazıyla yaptığı çalışmada, enkaz altında bir kadının hayatta olduğu belirlendi. Bunun üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran AKUT, sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri, askeri personel ve gönüllülerin de aralarında bulunduğu grup, koridor açarak Hülya Bayrak’a ulaşmayı başardı. Binanın enkazından çıkarılan kadın, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.

20 YAŞINDAKİ MUHAMMED 110. SAATTE KURTULDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mucize kurtuluşlar gelmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 110. saatte Muhammed isimli 20 yaşındaki bir gencin kurtarıldığını duyurdu.

110. SAATTE GELEN MUCİZE

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm ekipleriyle harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) ekipleri, afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, afetin beşinci gününde depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta devam eden çalışmalar kapsamında bir vatandaşın enkazdan sağ olarak çıkarıldığını duyurdu. Yavaş, “110. saatte Güler Hanım’ı enkaz altından çıkarmayı başardık. Elleriniz dert görmesin” açıklamasını yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, afetin beşinci gününde depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta devam eden çalışmalar kapsamında bir vatandaşın enkazdan sağ olarak çıkarıldığını duyurdu. Yavaş, “110. saatte Güler Hanım’ı enkaz altından çıkarmayı başardık. Elleriniz dert görmesin” açıklamasını yaptı.”

105 SAAT SONRA KURTARILDI

Sakarya Caddesi Çınar Apartmanında AFAD ile taramalarda bulunan ekipler, enkazdan ses geldiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yıkıntılar arasında ulaştığı 54 yaşındaki Mehmet Ayhan Erdem isimli kişiyi 105 saat sonra kurtarmayı başardı.

103 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay’ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Oymak Sokak Bensan Apartmanı enkazından 3,5 yaşındaki Zeynep Ela Parlak enkazdan 103 saat sonra sağ çıkartıldı.

102 SAAT SONRA KURTARAN MESAJ

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan’da enkaz altında kalan Mustafa Sami Şahin, Tekirdağ’daki kuzenine bilinçsizce attığı mesaj sayesinde 102 saat sonra kurtarıldı.

102. SAATTE 6 MUCİZE

Hatay’da depremin 102. saatinde 6 kişi enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

İBB 101’İNCİ SAATTE KURTARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) irtibatlandırdığı Hatay’da can kurtarmaya devam ediyor. 8 yaşındaki Tanem ve babası Cem 101’inci saatte arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

101. SAATTE ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDILAR

Diyarbakır’da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat’a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101’inci saatte kurtarıldı.

Hatay 600 Evler Sitesinde ise çöken apartmanlarda arama kurtarma çalışmalarında Hikmet Yiğitbaş 101. saatte sağ çıkarıldı.

KIZ KARDEŞLER 99. VE 101. SAATTE KURTARILDI

Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri de 15 yaşındaki Ayfer’i 99 saat sonra, Ayfer’in kız kardeşi 13 yaşındaki Fatma’yı da 101’inci saatte enkazdan canlı olarak çıkarttı.