Depremin 84’üncü gününde su sorunu devam ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’taki Sakarkaya Köyü’ne depremin üzerinden 84 gün geçmesine rağmen hala su verilememesine tepki göstererek, “Bir deprem oldu üç ay geçti hala su işini çözemediniz. ‘Diyorsa ki hükümet ‘Biz yapamıyoruz’ izin versinler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na davet yapacağım. Gelir Mansur Yavaş başkan, burada su işini halleder” dedi.

Depremin 84’üncü gününde su sorunu devam ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş Pazarcık’taki Sakarkaya Köyü’nün suyunun deprem nedeniyle kesildiğini belirterek depremin üzerinden 84 gün geçmesine rağmen köydeki su sorununun hala çözülememesine tepki gösterdi. Öztunç, şöyle konuştu:

Pazarcık’ın Sakarkaya Köyü’ndeyiz. Köyde 1500 nüfus var. 3 aydır bu köyde su yok. Depremin olduğu günden bu yana su yok. Suyun gözüne kaya düşmüş deprem nedeniyle, su kesilmiş. Muhtar uğraşıyor. Gidiyor, geliyor. Oyalıyorlar, yapılmıyor. İnsanlar burada susuz nasıl yaşayacaklar? Su olmazsa olur mu hiç? Çağrı yapıyorum. AFAD’a, hükümete çağrı yapıyorum. Bir deprem oldu üç ay geçti hala su işini çözemediniz. ‘Biz başarılıyız. Her şeyi çözdük’ diyorsunuz. Üç aydır bir köyde suyun olmaması bu çağda bize, devlete yakışmıyor. Bu köyün su sorununun bir an evvel çözülmesi gerekiyor. Bu konuda ben üzerime düşeni yapacağım. Diyorsa ki hükümet ‘Biz yapamıyoruz’ izin versinler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na davet yapacağım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ı çağıracağım. Gelir Mansur Yavaş başkan, burada su işini halleder. Eğer yapamıyorlarsa söylesinler bunu.”

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