Depremin 9. günündeki rezalet dünyanın dilinde. İnsanlar enkaz altındayken AKP'li belediye kumara götürdü

"Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar" atasözünün doğruluğu Türkiye'nin 10 şehrini vuran depremde bir kez daha ispatlandı.

42 bin 310 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan depremler, ülkemizin üstüne kabus gibi çöktü. Bu vahim duruma dünyanın bir çok ülkesi sessiz kalmadı, maddi ve manevi olarak yanımızda yer alarak acılarımıza ortak oldular.

Ama acıların en büyüğünü depremin vurduğu 10 ilde yaşayanlar hissetti. Canlarının bir parçasını ya kara toprağa verdiler, ya da yaralı olarak kurtulan yakınlarının derdine derman olmak için hastanelere koştular.

KUMAR OYNARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Üstelik depremin üzerinden 17 gün geçmesine rağmen barınma sorunu ortadan kalkmış değil. Birçok depremzede başlarını sokacak yer bulamadığı için geceyi dondurucu soğuğa rağmen sokaklarda geçiriyor.

Ama Denizli’nin AKP'li Acıpayam Belediyesi çalışanları ile bazı muhtarlar "Ateş düştüğü yeri yakar" mantığı içinde Kıbrıs'a kumar oynamaya gitti. Hem de depremin 9'uncu gününde. Belediye çalışanları ile muhtarların 10 günlük resmi yas ilan edilmesine rağmen. Kumar oynarken çekilen görüntüleri ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Sosyal medya kullanıcıları deprem felaketini hatırlatarak gezinin zamanlamasına dikkat çekti, katılımcılara tepki gösterdi.

"YUNANLILAR KADAR OLAMADILAR"

Bu geziye depremden sonra çıkılmasının insanlık dışı olduğunu söyleyen bir depremzede yakını "Ben 15 yakınımı gözyaşları içerisinde toprağa verdim. 20 tane yakınım da depremden yaralı olarak kurtuldu. Bunların 3'ü bazı uzuvlarını betonda bıraktı. Kalacak yerim yok. Ya sokakta yatıyorum ya da hastanede bir köşeye sıkışarak kıvrılıyorum. Kumar masasındaki görüntüleri görünce beynimden vurulmaşa döndüm. O attıkları kahkahaların sesi adeta kulaklarımda çınlıyor. Yardımımıza koşan Yunanlılar kadar bile olamadılar. Ama oy vakti gelince yanımıza elbette gelecekler. O zaman söyleyeceklerimi kimse tahmin edemez" dedi.

KUMARHANEDE GÖRÜNTÜLENDİLER

24 kişilik heyetin kültür gezisi 15 Şubat tarihinde (Kahramanmaraş depreminden sonra) gerçekleşti. Geziye katılanlar Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı, meclis başkanlığı ve belediyeler birliği ziyareti gerçekleştirdi. Heyette bulunanlardan bir kısmı kaldıkları otelin kumarhanesinde görüntülendi.

Acıpayam'ın Bağımsız Belediye Meclis üyesi Ertan Başkan konuyu dün yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına taşıyarak; “Ben böyle bir belediyenin meclis üyesi olmaktan utanç duyuyorum. Cumhurbaşkanı ve içişleri bakanını göreve davet ediyorum. Bu ahlaksızlığa seyirci kalmayın” ifadelerini kullandı.

Meclis başkanvekili Ali Değirmenci ise “Gezinin muhteviyatını bilmiyorum ancak zamanlama anlamında tasvip etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

SES KAYDI ATILDI

Geziyi organize etmekle suçlanan Acıpayam'ın AKP'li Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın muhtarların yer aldığı iletişim grubuna iki ses kaydı attığı ileri sürüldü.

İddialara göre Şevkan ses kaydında; “Kıbrıs gezisine başka anlamlar yüklemek isteyenler var. Bunlar eğlenceye gitmiyor. Önceden alınmış randevuları var. Kendi ekonomik imkânlarıyla gittiler. Gitmeyen arkadaşlarımız, böyle bir zamanda gitmeyiz deyip kahramanlık yapmaya gerek yok. Böyle bir şey arkadaşlarımızın aracılığı ile servis edildiyse yazıklar olsun. O yerlere gitmiş olabilirsiniz" dedi.

Şevkan "İçecekler bedava diyerek bir şeyler içmiş olabilirsiniz. Temelde yanlış mı, yanlış… Ben geziye karışmadım. Gidenler bizim iznimizle gitmedi. Belediyeye ait bir toplu iğneyi evimde bulsunlar kendimi Cumhuriyet Meydanı'nda yakarım. Muhtarlar grubundaki ses kaydı kime nasıl gitti onu merak ediyorum. Kumar oynayıp kazandıysanız onu da depremzedelere bağışlayın” ifadelerini kullandı.x

"YILLIK İZNE ÇIKIP GİTTİLER"

Şevkan olaya ilişkin; “Aylar öncesinden planlanmış bir gezi. Orayı merak etmişler ve bir gezi düzenlemişler. Kıbrıs'ta bazı makamlardan randevu talep edilmiş onlar da bu tarihte uygun olduklarını belirtmişler. Biz iptal edelim dedik. Katılımcılar paralarını yatırmışlar, geri alamayacaklarını söylediler. Çok kişinin parası yanacak dediler. Bu insanlar ekonomik durumları çok iyi olan insanlar değil. Gezinin benimle bir ilgisi yok. Arkadaşlarımız zaten depremzedelerimiz için olağanüstü çalışmış çabalamışlardı. Ben olsam gitmeyelim derdim. Giden belediye personeli de yıllık izinlerinden kullandı. Gezi masrafını herkes kendi üstlendi” diye konuştu.