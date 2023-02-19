Depremin ardından Valinin Soylu'ya söylediği ilk sözler bu olmuştu: Kamuoyunda da algı çok iyi şu anda

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin yaralarının sarmaya çalışıyor. 11 ilin enkaza döndüğü 40 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği iki büyük depremin ardından tüm Türkiye deprem bölgelerine yardım etmek için kenetlendi.

Söz konusu depremle birlikte binaların dayanıksız yapılması, imar afları, yapılan deprem uyarılarının dikkate alınmaması, deprem bölgelerine geç ulaşan arama kurtarma ekipleri ve yardımlar kamuoyunda şiddetli bir şekilde tartışmaları devam ediyor.

"KAMUOYUNDA DA ALGI ÇOK İYİ ŞU ANDA"

Bu tartışmaların gölgesinde üç yıl önce meydana gelen Elazığ depreminin ardından düzenlenen basın toplantısı yeniden gündeme geldi. 24 Ocak 2020’de Elazığ'da yaşanan depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalar yapmak üzere kamera karşısına geçtiği söz konusu toplantıya dönemin Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın sözleri damga vurmuştu.

Üç bakanın kameralar karşısına geçtiği sırada bölgede artçı sarsıntı yaşandı. O sırada açık olan mikrofonu fark etmeyen Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bakan Soylu'ya söylediği "Kamuoyunda da algı çok iyi şu anda" sözleri mikrofonlara yansımıştı.