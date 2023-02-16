16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremin ilk anlarında polis telsizinde konuşulanlar ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren ses kaydı

Depremin ilk anlarında polis telsizinde konuşulanlar ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren ses kaydı

Deprem olduğu ilk anlarda polis telsizinde konuşulanların ses kaydı dehşete düşürdü.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:05
Takip Et

Depremin ilk anlarında polis telsizindeki ses kayıtları dehşete düşürdü

Depremin ilk anlarında polis telsizinde konuşulanlar ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren ses kaydı
+
Aa
-

Güneydoğu Anadolu’da meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan depremlerde an itibariyle 36 bin 187 vatandaş hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 105 bini aştı.

Depremin ilk anlarında polis telsizindeki anonslar felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki binaların yıkılması, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin telsiz konuşmalarına yansıdı.

AA’da yer alan bilgilere göre, depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin polis merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de yer aldı.

Depremden hemen sonra polis telsizinden yapılan bazı anonsların ses kaydı şöyle:

Haber merkezi: "Tamam istasyonlarımız sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim ivedi tamam."

Ekip: "Efendim Gazi Paşa Mahallesi'ndeki bina çöktü."

Ekip: "Merkez, hal içerisinde patlamalar oluyor efendim."

Haber merkezi: "Tamam istasyonlarımız lütfen teker teker söyleyelim."

Ekip: "Gazipaşa Mahallesi'ndeki bina çöktü, efendim bina çöktü."

Ekip: "Beyazıtlı Mahallesi'nde çok sayıda bina yıkık durumda efendim."

Ekip: "Trabzon Caddesi Şelale Kavşağı'nda çok sayıda bina çöktü efendim."

Ekip: "Merkez, bina altında çok sayıda şahıs var."

Haber merkezi: "Tamam istasyonlar, ekiplerimiz bölgemizde sakin olalım, duyarlı olalım, yollarımızı açık tutalım. Malum bu konulardan haberleri var. Artçılar da devam ediyor halen." Ekip: "Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Kervan binası komple çökmüş durumda tamam."

Ekip: "Merkez, Global mağazasından belediye binasına kadar tüm binalar, Piazza AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış durumda."

Haber merkezi: "İstasyonlar, emniyette de durumlar iyi değil, artçılar devam ediyor."

Ekip: "Merkez, Ebrar Sitesi çöktü efendim. Merkez, ayrıca enkaz altında insanlar var buraya da ekip gönderirseniz."

Ekip: "Tamam, efendim çıkardık yaralıyı."

Ekip: "Merkez, Malik Ejder Caddesi'nde çok sayıda bina yıkılmış durumda efendim."

Haber merkezi: "Tamam istasyonlar, biz de muhabereyi dışarıdan takip ediyoruz binayı terk ettik tamam."

Ekip: "Şazibey Mahallesi hal içerisinde dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor efendim."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
1
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
2
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
3
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
6
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
7
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Hatay’da deprem
﻿Hatay’da deprem
﻿Hatay’da deprem
﻿Çöken binaların altında kalan araçlar böyle ezildi
﻿Çöken binaların altında kalan araçlar böyle ezildi
﻿Çöken binaların altında kalan araçlar böyle ezildi
﻿Kalp artış hızınızı öğrenin
﻿Kalp artış hızınızı öğrenin
﻿Kalp artış hızınızı öğrenin
﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.