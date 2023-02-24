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Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta bulunan Çataldağ'da sarsıntının etkisiyle kayaların sürüklendiği ve heyelan oluştuğu görüldü.

Galeri Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 16:53
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Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri

Pazarcık'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sonucu fay hattının yüzey kırıklarına neden olduğu Büyüknacar Mahallesi ile Türkoğlu ilçesi arasındaki dağ sırasında yer alan Çataldağ, sarsıntının izlerini taşıyor.

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Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri

Dağdan kopan kayalar ve toprak kütlelerinin vadiye sürüklendiği, arazideki bazı yollarının ise ulaşıma kapandığı tespit edildi.

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Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri

Yakınlarında yerleşim birimi bulunmayan dağda heyelanın aralıklarla devam etmesi nedeniyle toz bulutlarının oluştuğu, ağaçlık alanların da zarar gördüğü gözlendi.

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Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri

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Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri

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Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri

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Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri

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Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri

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Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri

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Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri

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Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri

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Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri

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