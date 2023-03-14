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Depremin vurduğu ilçede sulama işleri için çalışma başlatıldı

DSİ, Hatay'ın Samandağ ilçesinde tarım sezonuna sulama işlerinin yetişmesi için çalışma başlattığını duyurdu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 19:21
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Depremin vurduğu ilçede sulama işleri için çalışma başlatıldı
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DSİ Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın Samandağ ilçesinde ‘sulama yapılamayacağı’ yönündeki iddialar üzerine başka bölgelerdeki pompaların yerleştirilmesi için çalışmalara başlandığını bugün yazılı açıklama ile duyurdu.

DSİ’den yapılan açıklama şöyle:

"2 SULAMA İSTASYONU KULLANILAMAZ DURUMDA"

"Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremler sonrası, DSİ ekiplerimiz, bir yandan AFAD koordinasyonundaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek verirken diğer yandan deprem bölgesindeki baraj ve göletlerin incelenmesi, konteyner ve çadır kentlerin içme suyu ve kanalizasyon hatlarının açılması, içme suyu kuyularının hizmete sokulması, hasar gören isale hatları, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin onarımı için 8 bin personel ve 3 binden fazla ekipman ile gerekli faaliyetleri ivedilikle yürütmektedir. Afetten etkilenen ilçelerimizden Hatay'ın Samandağ ilçesinde de 1200 hektar tarımsal alana sulama suyu sağlayan 2 adet pompa istasyonumuz depremde yıkıldığı için kullanılamaz hale gelmiş, çiftçilerimizin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilçe Kaymakamlığına resmi yazı yazılarak durum hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

"İHALE SÜRECİ PLANLANDI"

Depremden etkilenen bölgelerimizde tarımsal üretimin devamı, çiftçilerimizin en kısa sürede işlerinin başına dönebilmeleri amacıyla gerekli önlemler ivedilikle devreye sokulmaktadır. Bu minvalde, Samandağ ilçemizde depremde hasar gören pompa istasyonlarının yenilenmesi için ihale süreci planlanmış, tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için kısa vadeli önlem olarak da hasar görenlerin yerine başka bölgelerdeki pompaların yerleştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.” (ANKA)

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