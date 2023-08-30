Depremin vurduğu İskenderun'da belediye ne iş yapıyor?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, dün etkili olan sağanak nedeniyle sular içinde yapıldı. Ortaya çıkan görüntüler “İskenderun Belediyesi ne iş yapıyor” şeklinde eleştirilere neden oldu.

Depremin vurduğu İskenderun'da belediye ne iş yapıyor?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgelerden biri olan Hatay İskenderun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında ortaya çıkan görüntüler çok konuşuldu. İskenderun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapılacağı Atatürk Bulvarı ile Atatürk Anıt Alanı dün gece etkili olan sağanak nedeniyle sular altında kaldı. 30 Ağustos’ta yapılacak olan törenin ‘planlı ve programlı’ olmasına rağmen belediyenin yetersiz çalışmaları nedeniyle tören sular içerisinde yapıldı.

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BULVARA KEFAL BALIĞI SIZDI

Bu sırada denizden bulvara sızan bir kefal balığı, şaşkınlık yarattı. Bir zabıta memurunun balığı yakalamaya çalıştığı görüldü.

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