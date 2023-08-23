Depremin vurduğu Malatya’da 4 ilçenin zemini kaydı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’da 4 ilçenin zemini kaydı. Kaymalar sonucu imarda büyük sorun yaşandı.

KAYNAK: İHA
Depremin vurduğu Malatya’da 4 ilçenin zemini kaydı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’da, Akçadağ, Doğanşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin zemini kaydı.

En büyük kaymanın Doğanşehir ilçesinde yaşandığını kaydeden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçedeki imar çalışmalarını durduklarını söyledi.

"İKİ METRE YARIKLAR OLUŞTU"

Doğanşehir’deki kaymalarının boyutuna dikkat çeken Başkan Zelyurt, ilçenin adeta burkulduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"6 Şubat depremlerinde Doğanşehir ilçemizi çok şiddetli bir şekilde etkiledi. Depremlerle birlikte çok sayıda fay hattının ilçemiz sınırları içerisinde geçtiğinizi gördük. Fay hatlarından dolayı ilçemizin imar konusunda ilgili kurumlarla yoğun bir çalışma yaptık. Yapılan çalışmalar sonrasında Akçadağ, Yeşilyurt, Battalgazi sistematik bir zemin kayması yaşadığı için daha sonra buralarda dönüşümler parametreleri uygulanarak kaymalar düzeltilip imara açıldı.

Ancak ilçemizde sistematik bir kaymanın dışında resmen burkulmuş. Özellikle Çelikhan-Hatay fay hattı ayrı bir kaymaya, Elbistan- Pazarcık fay hattı diğer tarafa kaymış. Deprem haritasında olmayan sonradan çıkan Gözene’den geçip Eski köyü ikiye bölerek Çığlık hattından Gövdeli istikametine giden bir fay hattı ortaya çıktı. Bu fay hattın kırılması sonucu iki metre yarıklar oluştu ve Doğanşehir’de ayrı bir kayma yaşandı."

"DOĞANŞEHİR'İ İMARA AÇAMIYORUZ"

Kaymalar nedeniyle Doğanşehir’in imara açılamadığını belirten Başkan Zelyurt, ”İlçemizde Tapu Kadastro Müdürlüğü 6 ayrı noktada çalışma yaptı ve kaymaları düzeltemedi. Bundan dolayı yeniden imar çalışmalarına başlandı. Akçadağ, Yeşilyurt, Battalgazi ilçelerin de sorun çözülerek imar uygulanmalarına başlanılırken, kaymalardan dolayı Doğanşehir’i imara açamıyoruz" diye konuştu.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Muğla Valiliği'nden 'orman yangını' uyarısı Yaşam
Muğla Valiliği'nden 'orman yangını' uyarısı
Çanakkale’de orman yangınıyla mücadelede kritik saatler: İnşallah sabaha kadar kolaylamış oluruz Güncel
Çanakkale’de orman yangınıyla mücadelede kritik saatler: İnşallah sabaha kadar kolaylamış oluruz
Nevşehir'de inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı Yaşam
Nevşehir'de inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Bakan Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangında son durumu açıkladı: 1500 hektar alan etkilendi, sabah 6'dan itibaren rüzgar yeniden şiddetlenecek Güncel
Bakan Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangında son durumu açıkladı: 1500 hektar alan etkilendi, sabah 6'dan itibaren rüzgar yeniden şiddetlenecek
KKM İLE DANS… Yazarlar
KKM İLE DANS…
Sızıntı, operasyon, ordulaşma!!! Yazarlar
Sızıntı, operasyon, ordulaşma!!!