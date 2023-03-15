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Depremde yıkılan binaya Suriyeli seçmenler kaydedilmiş. Seçime iki ay kala büyük skandal

Diyarbakır'da depremin yıktığı Galeria Sitesi'nde eşyalarını almak için başvuran depremzedelere verilen resmi belgelerde, iş yeri olarak kullanılan meskenlere Suriyelilerin kaydedildiğini ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 14:08
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Depremin yıktığı binaya Suriyeli seçmenler yerleştirildi

Depremde yıkılan binaya Suriyeli seçmenler kaydedilmiş. Seçime iki ay kala büyük skandal
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde bir bloğu çöken ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nden bir de 'seçmen skandalı' çıktı.

Galeria'daki eşyalarını tahliye etmek için resmi belge alan vatandaşlar, mesken olarak kayıtlı olan ancak iş yeri olarak kullandıkları dairelerde çok sayıda Suriyelinin kayıtlı olduğunu öğrendi.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ 'SİLMİYOR' İDDİASI

20 yıldır büro olarak kullanılan bir adreste yedi Suriyelinin kayıtlı olduğu ortaya çıkarken, avukat Sertan Yentürk de altı yıl önce satın aldığı ve büro olarak kullandığı meskende iki Suriyelinin kayıtlı olduğunu tespit ettiğini açıkladı.

Medyascope'dan Ferit Aslan'ın haberine göre; Yentürk “Nüfus Müdürlüğü’ne gittik, ‘silemeyiz’ diyorlar, sıkıntı çıkarıyorlar. Bir arkadaşımın evinde ise 11 Suriyeli çıktı. İnsanların nüfustan sadece evlerini değil, varsa işyeri olarak kullanılan meskenlerini de kontrol ettirmeleri gerekir” diye konuştu.

'KİMSE UFACIK BİR AYRINTIYI İHMAL ETMEMELİ'

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, bütün muhalefet partilerine çağrı yaparak, konutlar ve mesken statüsündeki işyerlerinin kontrol edilmesini istedi. İpekyüz “Kritik bir süreçteyiz. Hiç kimse ufacık bir ayrıntıyı ihmal etmemelidir. Günlerdir herkese, ‘evinizdeki adreslere bakın’ deniliyor. Şu anda boş evler, mesken konumunda olup işyerleri olarak kullanılan yerlere bakmak gerekiyor” dedi. İpekyüz, konuyu Meclis gündemine taşıyacaklarını da aktardı.

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