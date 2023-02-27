Depremin yıktığı Hatay'da salgın endişesi: “Uyuz ve bit vakaları olağanüstü yayılmaya başladı”

Gerçek Gündem’in haberine göre; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremde adeta yerle bir olan Hatay’da daha sonra meydana gelenler afetin boyutunu artırdı. Çok sayıda yurttaş evsiz kalırken çadırların yetersiz olması nedeniyle sağlık sorunları ile de karşı karşıya kalıyor. Hatay’da birçok yerde şebeke suyu olmaması, tuvalet ve banyo ihtiyacının karşılanamaması salgın hastalıkları beraberinde getiriyor.

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Bulut Ezer, kentte yaşanan sağlık sorunlarını anlattı.

DEPREM BÖLGESİ HATAY’DA UYUZ VE BİT VAKALARINDA ARTIŞ

Depremlerin ardından 21 gün geçmesine rağmen yaşam şartlarının daha da kötüye gittiği Hatay’da görev yapan Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Doktor Bulut Ezer, yaygınlaşan uyuz ve bit vakaları hakkında son durumu anlattı.

Doktor Bulut Ezer, su ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması hakkında sorunların devam ettiğini aktararak; “Uyuz vakaları ve bit vakaları çok fazla. Bit vakaları özellikle çadırlarda olağanüstü yayılmaya başladı insanların toplu yaşam alanları olduğu için. Bunlarda temizlik ana kriter” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Doktor Bulut Ezer’in açıklamaları şöyle oldu:

İLAÇLARIN YIKANMASI, VÜCUTTAN UZAKLAŞTIRILMASI GEREKİYOR

İnsanlara verdiğimiz ilaçların kullanım şemasında (özellikle bitte) kullandıktan yarım saat, bir saat sonra yıkanması gerekiyor. Su ısıtıp soba, ateş üzerinde; leğende yıkama gerçekleşebiliyor. Uyuzda da kullanılan ilacın vücuttan uzaklaştırılması lazım. Eğer uzaklaştırılmazsa daha ağır tahrişe yol açıyor.

UYUZ VE BİT VAKALARI ÇOK FAZL

İnsanlar çamaşır ve bulaşıklarını yıkamak için leğenlerini kullanıyorlar. Birçok yerde şebeke suyu yok. İnsanlar dışarıdaki suları kullanıyorlar. Uyuz vakaları ve bit vakaları çok fazla bu dönemde. Özellikle çadırlarda yayılmaya başladı. Gittiğimiz köylerde bunu görüyoruz.

TEMİZLİK ANA KRİTER

Bit vakaları özellikle çadırlarda olağanüstü yayılmaya başladı insanların toplu yaşam alanları olduğu için. Bunlarda temizlik ana kriter. Bir kere bulaş gerçekleşti mi çadırda yaşayanların hepsine bulaş gerçekleşiyor.