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  • Depremin yıktığı Hatay’ın Valisi ve İl Sağlık Müdürü AKP’den milletvekili olmak için istifa etmişti. Listede kendilerine

Depremin yıktığı Hatay’ın Valisi ve İl Sağlık Müdürü AKP’den milletvekili olmak için istifa etmişti. Listede kendilerine yer bulamadılar

Milletvekili adayı olmak için görevlerinden istifa eden Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat AKP listelerinde kendine yer bulamadı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 19:35
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Depremin yıktığı Hatay’ın Valisi ve İl Sağlık Müdürü AKP’den milletvekili olmak için istifa etmişti. Listede

Depremin yıktığı Hatay’ın Valisi ve İl Sağlık Müdürü AKP’den milletvekili olmak için istifa etmişti. Listede kendilerine yer bulamadılar
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük yıkıma neden oldu. 11 ili etkileyen depremde 50 bin kişi hayatını kaybederken, en çok yıkımın yaşandığı illerin başında olan Hatay'dan gelen peş peşe istifa haberleri gündem olmuştu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat da görevi bırakma kararı almışlardı.

İl Sağlık Müdürü Hambolat da tıpkı Vali Doğan gibi 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Merakla beklenen AKP milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edilmesinin ardından listede ne Rahmi Doğan'ın ne de Mustafa Hambolat’ın isminin yer almadığı ortaya çıktı.

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