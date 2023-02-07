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  • Şahan Gökbakar herkesin duygularına tercüman oldu. Depremle ilgili öyle bir paylaşım yaptı ki,,,

Şahan Gökbakar herkesin duygularına tercüman oldu. Depremle ilgili öyle bir paylaşım yaptı ki,,,

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, öyle bir paylaşım yaptı ki resmen herkesin duygularına tercüman oldu.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:18
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Depremle ilgili öyle bir paylaşım yaptı ki, Şahan Gökbakar herkesin duygularına tercüman oldu

Şahan Gökbakar herkesin duygularına tercüman oldu. Depremle ilgili öyle bir paylaşım yaptı ki,,,
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Dün Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük değrem meydana geldi. Depremden 10 il etkilenirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre 3 bin 432 kişi hayatını kaybetti. Ünlü isimler desteklerini gösterirken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar duygulara tercüman olan bir paylaşımda bulundu.

"UYUMAYA UTANDIK"

Şahan Gökbakar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ya insan kendi yatağında uyumaya utanır mı?" Dün gece sıcak evlerimizde, yataklarımızda yatmaya, uyumaya utandık..." dedi.

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Seza Zinde Gürün
7.02.2023 17:40
Bu dünyada meğer ne ahlaksız varlıklar varmış. Halâ daha kendilerini kıymet gösterip harakiri yapmaya kalkmıyor, doğru olduklarını düşünmek istiyorlar.TÜRK'LER asla bu duruma düşmezler.Asla. İBLISLER.  
 
hacı ali
7.02.2023 17:25
şahan kim utanıyor kim aglıyor kim utanmıyor hepsini biliyoruz varol sag ol  
 
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