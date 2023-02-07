Şahan Gökbakar herkesin duygularına tercüman oldu. Depremle ilgili öyle bir paylaşım yaptı ki,,,

Dün Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük değrem meydana geldi. Depremden 10 il etkilenirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre 3 bin 432 kişi hayatını kaybetti. Ünlü isimler desteklerini gösterirken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar duygulara tercüman olan bir paylaşımda bulundu.

"UYUMAYA UTANDIK"

Şahan Gökbakar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ya insan kendi yatağında uyumaya utanır mı?" Dün gece sıcak evlerimizde, yataklarımızda yatmaya, uyumaya utandık..." dedi.