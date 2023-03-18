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Depremler sonrası ibadete uygun 17 cami ayakta kaldı

Depremlerde Adıyaman’daki pek çok ibadethane ve türbenin yıkıldığı ifade edilirken merkezde ibadete uygun 17 caminin kaldığı belirtildi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 18:15
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Depremler sonrası ibadete uygun 17 cami ayakta kaldı

Depremler sonrası ibadete uygun 17 cami ayakta kaldı
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AA

Depremler, Adıyaman'daki ibadethaneler ve manevi mekanları da olumsuz etkiledi.

Kentin en önemli simgeleri arasında yer alan ve 1506 yılında yapıldığı rivayet edilen tarihi Ulu Cami'nin depremlerin ardından sadece 2 duvarı ayakta kaldı.

Kab Camisi ve Eskisaray Camisi'nin de yıkıldığı kentte önde gelen manevi ziyaret mekanlarından olan Abuzer El Gaffari Türbesi ile Mahmut El Ensari Türbesi de ağır hasar gördü.

Adıyaman merkezine 7 kilometre uzaklığında Ali Dağı’nda yer alan ve duvarları yıkılan Mahmud El Ensari Türbesi içerisinde asılı Türk bayrağının olduğu duvarın ise yıkılmadığı görüldü.

Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Salih Eren, AA muhabirine kent genelindeki camilerin hasar durumuna ilişkin bilgi verdi.

Adıyaman'da toplam 83 caminin olduğunu belirten Eren, "Bu camilerimizden 9'u tamamen yıkıldı, 17 camimiz hasarsız, 6 camimiz orta hasarlı, 30 camimiz ise az hasarlıdır. Şu anda ibadete uygun olan 17 hasarsız camimiz var. Bunun dışında tamamen yıkılan camilerimiz var, orta hasarlı olanlar var. Yine türbelerimizde de ağır hasarlı olanlar var. Ağır hasarlı Abuzer El Gaffari Türbesi ve yine Mahmud El Ensari Türbesi de yıkılmış durumdadır." diye konuştu.

Abuzer El Gaffari Camisi İmamı Kutbeddin Deniz de depremde 4 yakınını kaybettiğini, bazı yakınlarının ise yaralı olarak kurtulduğunu söyledi.

Depremde Adıyaman'ın manevi ziyaretgahının da ağır hasar aldığını vurgulayan Deniz, şöyle devam etti:
"Deprem sonucunda özellikle türbemizde, tavanında çatlaklar oluştu. Deprem sonucunda oluşan çatlakların giderilmesi gerekir yoksa bu ileriki dönemlerde bizim için daha sıkıntı olur. Bilindiği üzere Abuzer El Gaffari Hazretleri, Peygamber efendimizin döneminde yaşamış sahabelerinden bir tanesi, orduların sancaktarlığını yapmıştır. Akabinde Hz. Ömer döneminde görevlendirilip bu bölgeye gönderilip İslam dinini anlatmış buralarda konaklamıştır. 4. Murat döneminde burası bir türbe olarak yapılmış. O zamandan beri Adıyaman'dan ve çevre illerden ziyaretçiler türbeyi gelip ziyaret ediyor. Burasının insanların gönüllerindeki değeri büyüktür."

Adıyamanlı depremzedelerden Şeyho Atalay ise her cuma türbeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Türbenin girilemeyecek hale geldiğini belirten Atalay, "Allah böylesi mekanların eksikliğini vermesin, Burası bizler için çok önemli bir mekan hemen hemen her hafta gelip ziyaret ederim. Özellikle her cuma günü sabah evden çıkıp ziyaret ettikten sonra işe giderim. Türbe depremde çatlamış hasar görmüş. Allah hepimize yardım etsin." dedi.

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