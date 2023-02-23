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Depremler kültür varlıklarına da hasar verdi

Depremin büyük hasara yol açtığı Adıyaman'da, şehrin tarihi ve kültür varlıklarından 5 asırlık Ulu Cami tamamen yıkıldı, pek çok tarihi camide ve Tuz Hanı'nda hasar oluştu.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:45
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Depremlerde 5 asırlık Ulu Cami yıkıldı Tuz Hanı'nda hasar oluştu

Depremler kültür varlıklarına da hasar verdi
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Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın gerçekleştiği kentlerden Adıyaman'ın tarihi çarşısındaki kültür varlıklarında oluşan hasar dronla görüntülendi.

İnşa tarihi tam olarak bilinmeyen ancak 16. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Dulkadirli Beyi Durak Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Adıyaman Ulu Cami, depremde yıkıldı. Şehrin simge yapılarından olan caminin sadece kuzey ve batı duvarı ayakta kalabildi.

Mimari özelliği dolayısıyla 17. ya da 18. yüzyılda yapıldığı değerlendirilen Musalla Cami, 18. yüzyıl eseri Kab Cami, 1800'lü yılların başında inşa edilen Tuz Hanı, Hacı Abdulgani tarafından 1557 yılında yaptırılan restorasyon sürecindeki Çarşı Cami, 18. yüzyılda İbrahim Paşa tarafından yaptırılan Eski Saray Cami ve 1720 yılında inşa edilen Yenipınar Camisi de depremde büyük hasar alan tarihi yapılar arasında yer aldı.

"ULU CAMİ'NİN ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"

Tarihi çarşı esnafından 60 yaşındaki Mahmut Sarıkaya, Ulu Cami'nin kentin en ihtişamlı eseri olduğunu belirterek, depremdeki kayıplarının yanında Ulu Cami'ye de ayrıca üzüldüklerini söyledi.

Sarıkaya, Ulu Cami'nin çarşının ve kentin simgelerinden olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ulu Cami, şehrin huzurla namaz kılınan en önemli camisiydi. Ben de orada çok namaz kıldım. Bundan yaklaşık 20 sene önce bir tadilat geçirmişti. O tadilatla beraber çok güzel olmuştu. Bu depremde maalesef yıkıldı, canımız sağ olsun. Adıyaman'ın en eski çarşısı burası, Ulu Cami en baş camimizdi. Bütün dualar burada yapılır, mevlitler burada okunur, kandiller burada kutlanırdı. Sabah namazlarında çevre esnafı burada toplanır, dua ederdi. İnşallah devletimizden bekliyoruz ki Ulu Cami eski ihtişamına yeniden kavuşsun, yeniden yapılsın."

(Kaynak: AA)

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