Depremlerde ağır hasar gören binayı taş atarak yıktı

Malatya'da bir vatandaş, depremlerin ağır hasar verdiği binayı taşlayarak yıktı. Vatandaşın o anları kameralara yansıdı.

Depremlerde ağır hasar gören binayı taş atarak yıktı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri aralarında Malatya'nın da bulunduğu 11 ilimizi yıkıma uğrattı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin üzerinden geçen 5 aylık sürede, hala ağır hasarlı olarak ayakta kalan binaların yıkımına devam ediliyor. Malatya'da bulunan Akkent Sitesi’ndeki ağır hasarlı bir bina ise deprem bölgesinde zamana yayılan yıkım işinin tehlike yarattığını ortaya koydu.

TAŞLAYARAK BİNAYI YIKTI

Bir vatandaş, depremlerde ağır hasar gören Akkent Sitesi’ndeki yıkılmak için alacağı son darbeyi bekleyen binayı attığı taş ile yıktı.

Vatandaşın yalnızca birkaç taş atmasıyla birlikte koca bina yerle bir oldu. O anlar orada bulunan bir kişi tarafından video kaydına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa sürede gündem oldu.

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