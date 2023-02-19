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Depremde can kaybı 40 bin 689 oldu

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 40 bin 689'a yükseldiğini duyurdu.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 15:45
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Depremlerde can kaybı 40 bin 689'a yükseldi

Depremde can kaybı 40 bin 689 oldu
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AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem bölgesinde son duruma dair açıklamalar yaptı.

Sezer'in açıklamalarından satır başları şöyle:

14 bin iş makinesi bölgede. 270 bini aşkın personel vardı, halen 250 bin toplam personel bulunmaktadır. İllerin büyük bölümünde arama kurtarma tamamlandı. 40 bin 689 vatandaşımızı maalesef hayatını kaybetti. 21 bin 259 kişinin tedavisi sürüyor.

100 bin konteyner kent hedefinin 2 ay içerisinde bitirilme çalışmaları var. Alt yapı çalışmaları devam ediyor. Afetzedelere yönelik yardımlar devam ediyor. 68 10 bin liralık yardımlar yaklaşık 800 bin kişiye ulaştırıldı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 40 bin 689 kişi yaşamını yitirdi.

Her gün canlı bir kardeşimize ulaşma ümidiyle bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bir taraftan da hayatını kaybeden vatandaşlarımızla karşı karşıya kalıyoruz. Onun üzüntüsünü tüm yüreğimizde hissediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

İKİ İL DIŞINDA...

Sezer ayrıca, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

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