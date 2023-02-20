﻿Depremlerde can kaybı 41 bin 20'ye yükseldi

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer, tespit edilen depremzede sayısını 460 bin 945 olarak verdi. Depremler neticesinde 100 binden fazla kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde bir suçiçeği vakasının saptandığını belirtirken, "Akut bağırsak enfeksiyonlarında artış var, az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor. Grip ve benzeri vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor" dedi.

Bugüne kadar herhangi bir bulaş hastalık salgının olmadığını belirten Koca, bölgede şebeke suyunun kullanımıyla ilgili olarak da uyarılarda bulundu:

"ŞEHİR SUYU KULLANMAYIN"

"Valilik ya da kaymakamlıkların 'Musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmeli, şebeke suyu temizlik için kullanılmalıdır."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Cuma günü, depremden etkilenen bölgelerde inşa edilecek kalıcı konutlar için yeni yerleşim alanlarının düşünüldüğü ve konu hakkında çalışmalar yapıldığını söylemişti.

Bilim insanları yeni konutlar yapılmadan önce zemin etüd çalışmalarının yapılması ve fay hatlarının üzerine inşadan kaçınılması konusunda uyarıyor.

14 Şubat'taki Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 öncesi inşa edilen binalar olduğunu söyledi.

Erdoğan depremzedelerden 890 bin kişinin kamu yurtlarına, 50 bin kişinin de otellere yerleştirildiğini, toplam 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacının karşılandığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yıkılan binalarda sorumluluğu olan 134 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi.

24 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya paylaşımları nedeniyle 129 kişinin gözaltına alındığını, 24 kişinin tutuklandığını açıkladı.

EGM, bu kişilerin halkın üzerinde "Korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğunu" kaydetti.

EGM'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, bu tür paylaşımlarda bulunan 775 hesap yöneticisinin tespit edildiği ve 441'i hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.