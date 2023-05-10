Depremlerde sakat kalan insan sayısını açıkladı

Deprem felaketinin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bu dönemde Metin Şentürk, dünyaya yardım çağrısı yaptı. Şentürk, 11 ili etkileyen deprem felaketiyle Türkiye'de engelli nüfusunun 850 bin kişi arttığına vurgu yaptı.

Depremlerde sakat kalan insan sayısını açıkladı

İHA'nın haberine göre, Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana geelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarıyor. Depremde 11 il gerek sosyal gerek ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırılmaya çalışıyor.

Türkiye'de engelli bireylerin sorunlarına ışık tutan, onların toplumda yer almasında önemli rol oynayan Dünya Engelliler Birliği Başkanı Metin Şentürk 10-16 Mayıs Engelliler haftasında asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremindeki vatandaşlar için yardım çağrısı yayınladı.

"YARALARI BERABER SARALIM"

6 Şubat tarihinde Türkiye’nin 11 ilini kapsayan asrın felaketi olarak adlandırılan depremdeki vatandaşlar için konuşan Şentürk “Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne, Dünya Bankası'na, Dünya Sağlık Örgütü'ne ve kalkınma ajanslarına sesleniyorum, bu yarayı birlikte saralım" dedi.

Deprem nedeniyle engelli bireylerin sayısında artış yaşandığını aktaran Şentürk, "Türkiye'de asrın felaketinde nüfusumuzun 13 milyonunu, coğrafyamızın yüzde 16’sını etkileyen ve 850 bin vatandaşımızın daha engelli olmasına neden olan bu hazin tabloda hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen gelin bu yaraları beraber saralım, bu yaraya dokunun görmezden gelmeyin" şeklinde seslendi.

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