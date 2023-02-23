Deprem sonrası ilk seçim anketi sızdı. AKP'nin oylarında dikkat çeken değişim. İşte seçmenin yöneldiği partiler

6 Şubat’tan bu yana yaşanan deprem felaketinde yaşanan yıkım ve iktidarın yetersizliği anketlere yansıdı.



Türkiye Raporu Araştırma direktörü Can Selçuki, Twitter hesabından depremin meydana geldiği şubat ayı anketlerinin tamamlandığını açıkladı.



Selçuki'nin paylaşımına göre AKP'nin oylarında belirgin bir düşüş var. Tepki oyları sahada varlık gösteren partilere yönelirken çoğunluk seçimin vaktinde yapılmasını istiyor



Selçuki, deprem performans değerlendirmelerini de içeren raporun önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.



Selçuki'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



"Şubat ayı Türkiye Raporu anketini tamamladık.



- AK Parti’de belirgin bir düşüş var



- Tepki oyları sahada varlık gösteren partilere yönelmiş



- Çoğunluk seçimin vaktinde yapılmasını istiyor



Deprem performans değerlendirmelerini de içeren raporu önümüzdeki hafta paylaşacağız."







İLGİLİ HABERLER