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  • Deprem sonrası ilk seçim anketi sızdı. AKP'nin oylarında dikkat çeken değişim. İşte seçmenin yöneldiği partiler

Deprem sonrası ilk seçim anketi sızdı. AKP'nin oylarında dikkat çeken değişim. İşte seçmenin yöneldiği partiler

Yaşanan deprem felaketinin ardından seçim anketinden ilk bulgular geldi. AKP ve sahada varlık gösteren partilerde yaşanan değişimler dikkat çekti.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:12
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Depremlerin ardından ilk seçim anketi sızdı

Deprem sonrası ilk seçim anketi sızdı. AKP'nin oylarında dikkat çeken değişim. İşte seçmenin yöneldiği partiler
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6 Şubat’tan bu yana yaşanan deprem felaketinde yaşanan yıkım ve iktidarın yetersizliği anketlere yansıdı.

Türkiye Raporu Araştırma direktörü Can Selçuki, Twitter hesabından depremin meydana geldiği şubat ayı anketlerinin tamamlandığını açıkladı.

Selçuki'nin paylaşımına göre AKP'nin oylarında belirgin bir düşüş var. Tepki oyları sahada varlık gösteren partilere yönelirken çoğunluk seçimin vaktinde yapılmasını istiyor

Selçuki, deprem performans değerlendirmelerini de içeren raporun önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Selçuki'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Şubat ayı Türkiye Raporu anketini tamamladık.

- AK Parti’de belirgin bir düşüş var

- Tepki oyları sahada varlık gösteren partilere yönelmiş

- Çoğunluk seçimin vaktinde yapılmasını istiyor

Deprem performans değerlendirmelerini de içeren raporu önümüzdeki hafta paylaşacağız."


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