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  • Depremlerin merkezi Kahramanmaraş havadan görüntülendi. Enkazlar kalkınca yaralar da gün yüzüne çıkmaya başladı

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş havadan görüntülendi. Enkazlar kalkınca yaralar da gün yüzüne çıkmaya başladı

Kahramanmaraş, 6 Şubat'taki iki büyük depremin merkezi olarak kaydedildi. Depremler, binaların yıkılmasına ve ağır hasar görmesine neden oldu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 20:06
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Depremlerin merkezi Kahramanmaraş havadan görüntülendi. Enkazlar kalkınca yaralar da gün yüzüne çıkmaya başladı

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş havadan görüntülendi. Enkazlar kalkınca yaralar da gün yüzüne çıkmaya başladı
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İş makinalarıyla yapılan enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı ve geriye boş meydanlar kaldı.

Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Bulvarı'nda kaldırılan enkaz alanları, depremzedeler için konteyner çarşıları olarak kullanılmak üzere ayrıldı.

Bölgede yapılan çalışmaların son durumu, dron ile havadan görüntülendi.

Depremzede Bayram Sarı, "Kahramanmaraş halkına ve 11 şehrimize geçmiş olsun, Allah'ın bir tufanıdır. Çok eskiden buralar iki katlı müstakil evlerdi. Ben buraları iyi hatırlıyorum 1982 yıllarında. Keşke bunlar olmasaydı. Bunlar hassas konular, konuşurken dikkat etmek gerekir Allah'ın takdiridir. Yapı hatası olabilir ama biz bu konuda konuşmamamız lazım, çünkü biz işin ehli değiliz" dedi.

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