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Burcu Esmersoy'dan alkışlanacak hareket. Depremzede aileye el uzattı

Kahramanmaraş depreminde evsiz kalan aile, otele yerleştirilmişti. Otelden çıkarılmak istenen aileye Burcu Esmersoy el uzattı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 18:20
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Depremzede aileye el uzattı! Burcu Esmersoy'dan alkışlanacak hareket

Burcu Esmersoy'dan alkışlanacak hareket. Depremzede aileye el uzattı
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tv100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; ünlü sunucu Burcu Esmersoy alkışlanacak bir harekete imza attı. Hataylı depremzede bir ailenin tüm ihtiyaçlarını üstlendi. Deprem sonrasında evsiz kalan aile önce bir otele yerleştirildi, otelden çıkmaları istenince ünlü isim haberdar oldu ve aileyi dayalı döşeli bir eve yerleştirdi.

OKULLARINA DEVAM ETMELERİNİ DE SAĞLADI

Burcu Esmersoy bununla da kalmadı ailedeki çocukların okullarına devam etmesini sağladı. Aile bireylerine iş buldu. "Onlar yeni evlerinde huzurla ilk uykularını uyumadan benim için hayat çok paylaşılacak bir gerçeklikte olmayacaktı" diyerek hakkında çıkan "Sosyal medyaya ara verdi" haberlerine yanıt verdi.

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