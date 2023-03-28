Burcu Esmersoy'dan alkışlanacak hareket. Depremzede aileye el uzattı

tv100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; ünlü sunucu Burcu Esmersoy alkışlanacak bir harekete imza attı. Hataylı depremzede bir ailenin tüm ihtiyaçlarını üstlendi. Deprem sonrasında evsiz kalan aile önce bir otele yerleştirildi, otelden çıkmaları istenince ünlü isim haberdar oldu ve aileyi dayalı döşeli bir eve yerleştirdi.

OKULLARINA DEVAM ETMELERİNİ DE SAĞLADI

Burcu Esmersoy bununla da kalmadı ailedeki çocukların okullarına devam etmesini sağladı. Aile bireylerine iş buldu. "Onlar yeni evlerinde huzurla ilk uykularını uyumadan benim için hayat çok paylaşılacak bir gerçeklikte olmayacaktı" diyerek hakkında çıkan "Sosyal medyaya ara verdi" haberlerine yanıt verdi.