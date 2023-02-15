15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Canlı yayında röportaj yapılmak istenen depremzede muhabiri neye uğradığını şaşırttı

Canlı yayında röportaj yapılmak istenen depremzede muhabiri neye uğradığını şaşırttı

Malatya'da muhabirin röportaj yapmak istediği depremzedenin "Sana bir şey söyleyeyim mi devlet bir s.... bir şey yapmadı." cevabı muhabiri neye uğradığını şaşırttı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 18:06
Takip Et

Depremzede canlı yayında muhabiri neye uğradığını şaşırttı

Canlı yayında röportaj yapılmak istenen depremzede muhabiri neye uğradığını şaşırttı
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından 35 bin 418 vatandaşımız hayatını kaybederken, 105 bin 505 vatandaşımız ise yaralandı.

Depremin ardından bölgedeki depremzede vatandaşların hükümete tepkileri ise sürüyor. Depremzedeler hükümetin bölgeye yardım yapma konusunda yetersiz kaldığını dile getirirken, birçok tepki de televizyon kanallarının canlı yayınlarına yansıdı.

Bunların en sonuncusu ve dikkat çekeni ise Malatya'dan geldi. Malatya'da yayın yapan Malatya Vuslat TV canlı yayınına yansıyan görüntülerde depremzede vatandaşın tepkisi muhabiri de izleyenleri şok ederken, tepki sosyal medyada gündem oldu.

"DEVLET BİR S.... BİR ŞEY YAPMADI"

Muhabire hangi kanal olduğunu soran depremzede, aldığı cevap sonrası "Sana bir şey söyleyeyim mi devlet bir s.... bir şey yapmadı." yanıtını aldı.

Vatandaşın bu yanıtın ardından muhabirin arkasını dönerek depremzededen hızlıca uzaklaştığı görüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
4
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
5
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Antakya'da bir kadın ve iki çocuk 228. saatinde sağ çıkarıldı
﻿Antakya'da bir kadın ve iki çocuk 228. saatinde sağ çıkarıldı
﻿Antakya'da bir kadın ve iki çocuk 228. saatinde sağ çıkarıldı
﻿Trabzonspor Lazar Markovic'i KAP'a bildirdi
﻿Trabzonspor Lazar Markovic'i KAP'a bildirdi
﻿Trabzonspor Lazar Markovic'i KAP'a bildirdi
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.