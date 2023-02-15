Canlı yayında röportaj yapılmak istenen depremzede muhabiri neye uğradığını şaşırttı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından 35 bin 418 vatandaşımız hayatını kaybederken, 105 bin 505 vatandaşımız ise yaralandı.

Depremin ardından bölgedeki depremzede vatandaşların hükümete tepkileri ise sürüyor. Depremzedeler hükümetin bölgeye yardım yapma konusunda yetersiz kaldığını dile getirirken, birçok tepki de televizyon kanallarının canlı yayınlarına yansıdı.

Bunların en sonuncusu ve dikkat çekeni ise Malatya'dan geldi. Malatya'da yayın yapan Malatya Vuslat TV canlı yayınına yansıyan görüntülerde depremzede vatandaşın tepkisi muhabiri de izleyenleri şok ederken, tepki sosyal medyada gündem oldu.

"DEVLET BİR S.... BİR ŞEY YAPMADI"

Muhabire hangi kanal olduğunu soran depremzede, aldığı cevap sonrası "Sana bir şey söyleyeyim mi devlet bir s.... bir şey yapmadı." yanıtını aldı.

Vatandaşın bu yanıtın ardından muhabirin arkasını dönerek depremzededen hızlıca uzaklaştığı görüldü.