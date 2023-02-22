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Oyuncu Berfu Yenenler: 1999 depreminde 4 yaşındaydım çocukları çok iyi anlıyorum

Deprem felaketinin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağırısı yapan ve geçtiğimiz günlerde Malatya'da çocuklara oyuncak dağıtan Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 12:07
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Depremzede çocuklar için Malat'ya'ya giden Berfu Yenenler'den duygysal paylaşım.

Oyuncu Berfu Yenenler: 1999 depreminde 4 yaşındaydım çocukları çok iyi anlıyorum
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Tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından ünlü isimler tek yürek olarak afet bölgesine bağış yaparken, depremin ilk günlerinden beri yardım çağırısında bulunan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, çocuklara oyuncak dağıtmak için deprem bölgesine gitti.

 

Oğlu Kuzey'in de en sevdiği oyuncağını bir depremzede çocuğa verdiği anları "Emanetimi teslim ettim" notuyla paylaşarak takipçilerinin takdirini kazanan Yenenler, son olarak sosyal medya sayfasından yeni bir paylaşım yaptı.

1.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir yazı yayınlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

''Ben İzmitliyim, 1999 depreminde 4 yaşındaydım. Olan biten karmaşayı 4 yaşında bir çocuk olarak yaşadım. O yüzden şimdi de en iyi çocukları anlayabiliyorum...''

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