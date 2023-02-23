Depremzede çocuklara moral etkinliği

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Rize’ye yerleşen ailelere yönelik moral ve motivasyonları arttırıcı etkinlikler devam ediyor.

Rize Valiliği tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğrencileri ile birlikte Rize’ye gelen depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Müzik eşliğinde dans eden çocuklar aynı zamanda palyaçolar ile oynayarak balon süslemelerle vakit geçirdi. Etkinliğe Rize’ye gelen afetzede çocuklar, ilgili kurum görevlileri ve animatörler katıldı. Toplamda sayıları 406’yı bulan ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik etkinlikler grup grup gelen öğrencilerle gün boyu devam etti.

Deprem bölgesinden Rize’ye gelerek eğitimine burada devam eden çocukların eğlenceli bir şekilde vakit geçirmeleri adına Rize Valiliği olarak imkanlarını seferber ettiklerini dile getiren Vali Yardımcısı Ertuğrul Arslan “Deprem bölgesinden gelen çok kıymetli kardeşlerimizi burada misafir ettik. En güzel şekilde ağırlama adına burada hem valiliğimiz hem üniversitemizle birlikte her türlü etkinliklere öncülük ediyoruz" dedi.

Arslan "Çocukların severek eğelenebileceği şekilde balon süsleme, animasyon gösterisi daha sonrasında kukla gösterisi ile birlikte bugünümüzü sonlandırmış olacağız. Etkinliklerimiz bundan sonrada devam edecek. Kardeşlerimizi burada ağırlama adına her türlü imkanımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Rize’de toplamda 3 bin 600 depremzede vatandaşın ağırlandığını sözlerine ekleyen Arslan “Şu anda ilimizde toplamda 3 bin 600 deprem zede vatandaşımız var. Bunlarla birlikte şu anki güncel rakamlara göre ise vatandaşlarımızın 406’sı çocuk. 406 öğrenci ilimizde ikamet ediyor” dedi.