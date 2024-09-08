Depremzede çocuklara okul öncesi destek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Depremzede çocuklara okul öncesi destek

Hatayspor ve Mersin İdman Yurdu taraftarları yeni eğitim öğretim hayatının başlamasına bir gün kala Hatay'daki depremzede çocuklara kırtasiye desteğinde bulunarak gönülleri fethetti.

Hatayspor ve Mersin İdman Yurdu taraftarları, Hatay'ın Antakya ilçesinde konteyner kentte yaşayan depremzede çocuklara kırtasiye malzemesi dağıttı.
Asrın felaketi sonrası Hatay’da evleri yıkılan vatandaşlar konteyner kentlerde yaşam mücadelesi sürdürmeye devam ediyor. Yarın başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi depremzede çocukları unutmayan Mersin İdman Yurdu taraftarları ve Hatayspor Old School taraftar grubu oldu. İki takımın duyarlı taraftarları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırseverlerin destekleri ve kendi çabalarıyla depremzede çocuklara kırtasiye malzemeleri dağıttı. Antakya ilçesinde bulunan İzmir konteyner kent ve ya Konya konteyner kentte dağıtım gerçekleştirildi.

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