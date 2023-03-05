﻿Depremzede çocuklara özle kampanya

AA

Hediye kampanyasında, geleceğin sanatçısı olmayı amaçlayan çocuklar, kardeşleri için bir duyarlılık ve farkındalık gelişmesine öncülük ediyor.

Kampanya kapsamında İstanbul'da yaşayan çocuklar, hediye paketlerine hem hediye kitap ya da oyuncağı hem de depremzede kardeşlerini teselli edecek duygu ve düşüncelerini ifade eden bir mektubu koyabilecek.

Çocuk oyunlarıyla perdelerini açmaya hazırlanan İBB Şehir Tiyatroları, hediye oyuncak ve kitap kampanyasını da çocuk oyunlarıyla birlikte sürdürecek.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, AA muhabirine kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgede çok uzun süreli rehabilitasyon gerçekleştireceğiz. Bu kampanya bunun bir başlangıcıdır." dedi.

İşsever, Çocuk Eğitim Biriminin 1984'ten bu yana benzeri faaliyetler yürüttüğünü belirterek, "Çocuk öğrencilerimiz, kendi oyuncaklarıyla bir mektup göndermek istediler. Dolayısıyla bu sinerjinin büyüyebileceğini düşünerek biz de onlara köprü olmak istedik. Çocuklarla başladı bu sinerji. Büyüklerle de devam etti." diye konuştu.

Kampanya kapsamında aynı zamanda deprem bölgesindeki çocuklara mektup yollanılacağını aktaran İşsever, "Mektup arkadaşlığını çok önemserim. SMS gibi değildir bir WhatsApp mesajından çok fazla şey ifade eder." değerlendirmesini yaptı.

Ayşegül İşsever, şimdiye kadar kampanyaya çok yüksek katılım olduğuna dikkati çekerek, "Hediyeler hafta içi mesai saatleri içinde idare amirlerine, mesai saatleri dışında da 22.00'ye kadar oyunların seyirciyle buluştuğu sahnelerin güvenliğine bırakılabiliyor." açıklamasını yaptı.

"BÖLGEDE ÇOK UZUN SÜRELİ REHABİLİTASYON GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bu kampanyanın deprem bölgesindeki çocuklar için olumlu etki yaratacağına inandığını kaydeden İşsever, şöyle devam etti:

"Biz 1999 depreminde de Van depreminde de sahadaydık. Sahadaki arkadaşlarımızdan aldığımız direktiflerle çok iyi biliyorum ki 2 ay sonra orada hiç kimse kalmaz. İşte bizim işimiz de o zaman başlayacak. Bölgede çok uzun süreli rehabilitasyon gerçekleştireceğiz. Bu kampanya bunun bir başlangıcıdır."

İşsever, kampanyaya ilişkin, "Oradaki çocukların hayatlarını normale çevirecek, onları sevindirecek her şeyin onların ruh duyumunda etkili olacağını düşünüyorum. Ayrıca kendilerinden uzaktaki birinin onlar için endişelenmesi, onların gülmesi, eğlenmesi için gayret göstermesi onlara çok iyi gelecektir." ifadelerini kullandı.

9 ÇOCUK OYUNU SAHNELENECEK

Şehir Tiyatroları, 9 çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturacak.

"Fındıkkıran", "Karagöz Çiftlik Bekçisi", "Benim Küçük Yıldızım", "Elma Kurdu Kırtık", "Rüya", "Bir Gece Masalı", "Herkes Sihirbaz Olacak", "Bir Gün Ayakkabımın Teki" ve "Bekçi ile Postacı" oyunları sahnelenecek.