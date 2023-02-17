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Depremzede çocuklara psikolojik destek

Mersin'de depremzede çocuklara psikolojik destek geldi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 14:29
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Depremzede çocuklara psikolojik destek

Depremzede çocuklara psikolojik destek
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İHA’nın haberine göre; Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, deprem mağduru küçük çocuklara yuva sıcaklığı sağlayıp, yaşadıkları travmayı kısa sürede ve daha kolay atlatabilmeleri için uzman psikologlar gözetiminde çalışmalarını devam ettiriyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait mahalle kültür ve sanat evlerine yerleşen yüzlerce ailenin gündelik ihtiyaçları karşılanırken, deprem felaketinden en çok etkilenen çocuklara yönelik psikolojik destekler de gerçekleşiyor. Mersin’e göç eden depremzede vatandaşların kaldığı mahalle kültür ve sanat evlerini ziyaret eden uzmanlar, afet mağduru ailelerle konuşup yaralarına bir nebze merhem olmaya çalışıyor. Belediyeye bağlı uzman psikologlar eşliğinde, depremzede çocuklar yararına da çeşitli etkinlikler düzenleniyor, maruz kaldıkları kötü anları unutmaları için oyunlar, animasyon film gösterimleri, resim çizme ve yüz boyama etkinlikleri düzenleniyor.

ÇOCUKLARA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Doğum günü olan depremzede çocuklar için de pastalar hazırlanıp sürpriz doğum günü partileri düzenleniyor, böylelikle küçük çocukların yaşadıkları psikolojik travmayı daha kolay ve hızlı üzerlerinden atmaları amaçlanıyor. Uzman psikologlar, belediyeye bağlı tüm mahalle evlerinde kalan depremzede çocuklara ulaşıp rehabilitasyon ve psikolojik danışmanlık hizmetini vermeye devam edecek.

Diğer yandan Akdeniz Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de deprem mağduru yüzlerce ailenin ağırlandığı mahalle kültür ve sanat evleri ile sosyal tesislerde, dileyen afetzede vatandaşların saç ve sakal kesimini yapıyor, kuaförlük ve kişisel bakım hizmeti veriyor.

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