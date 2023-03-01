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Aleyna Tilki: Artık bir ayağım Hatay'da! Depremzede çocukları ziyaret etmişti

Rapçi Sefo ile deprem bölgesine gidip çocuklarla oyunlar oynayıp, moral veren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, "Artık bir ayağım Hatay'da. Sık sık gidip geliyorum oraya" dedi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 15:07
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Depremzede çocukları ziyaret etmişti! Aleyna Tilki: Artık bir ayağım Hatay'da

Aleyna Tilki: Artık bir ayağım Hatay'da! Depremzede çocukları ziyaret etmişti
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Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Yaşanan deprem felaketi sonrasında sık sık bölgeye giden ve oradaki çocuklarla vakit geçiren Tilki, "Artık bir ayağım Hatay'da. Sık sık gidip geliyorum oraya, orada ki çocuklarla aramda çok güzel ve özel bir bağ oldu. Bu çok zor zamanlarında onların yanında olmak ve onlarla güzel vakit geçirmek tüm çocuklar için iyi oluyor" açıklamasında bulundu. Şarkıcı, Sefo ile deprem bölgesine gidip, çocuklarla oyunlar oynayıp, moral vermişti.

Ayrıca tüm bu yoğun tempo arasında klip çekimini de tamamladığını söyleyen Aleyna Tilki, 17 Mart'ta yeni klibiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlandığının da müjdesini verdi.
 

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