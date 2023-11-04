Depremzede öğretmen yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, depremzede öğretmen 49 yaşındaki Faruk Şahin, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

KAYNAK: DHA
Depremzede öğretmen yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu

Fatih Sultan Mehmet Lisesi müdür yardımcısı olan Faruk Şahin, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşadığı evin yıkılması üzerine eşi ve 3 çocuğunu Gaziantep'e gönderdi. Şahin, tekrar geldiği İslahiye'nin Beyler Mahallesi’nde kurulan Murat Sural Konteyner Kenti’nde yalnız yaşamaya başladı. Aynı zamanda konteyner kentte yaşam alanı sorumlusu olan Faruk Şahin'e yakınları sabah saatlerinde telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine konteyner kente giden yakınları, Şahin'i yalnız yaşadığı konteynerde hareketsiz buldu. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde öğretmen Faruk Şahin'in öldüğü belirlendi. Şahin'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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