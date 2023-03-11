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Deprem bölgesinde seçmenlerin adres değişikliğinde son tarih belli oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin 14 Mayıs'ta seçme ve seçilme hakkını kullanabilmeleri için 17 Mart saat 23.59'a kadar yeni adres beyanında bulunmaları gerektiğini bildirdi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 12:33
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Depremzede seçmenlerin adres değişikliğinde son tarih belli oldu

Deprem bölgesinde seçmenlerin adres değişikliğinde son tarih belli oldu
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki seçmenlerin 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde oy kullanabilmeleri için yapmaları gereken işlemleri yazılı açıklama ile duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız; diğer il veya ilçelerden birine taşınmışsa taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler dahil); aynı il veya ilçe içindeki ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri yerde barınıyorsa bu tür geçici yerlere yönelik yeni adres beyanını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir.

18 Mart tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler, ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılacaktır." (AA)

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