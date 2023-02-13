Depremzede ve refakatçisiz çocuklar ne durumda? Tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'den önemli açıklamalar

Kahramanmaraş depremi sonrası kayıp çocuklar iddiaları hakkında tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'den çok önemli açıklamalar geldi. Deniz Gürel'in yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen 762 çocuğumuzun 672’sinin kimliği biliniyor. Şu an tedavisi süren ya da sevgi evlerinde bulunan kimliği belirlenemeyen 90 çocuğumuz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, depremden kurtılan ancak ulaşılamayan çocuklarla ilgili çok önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgileri tv100 ekranlarında Deprem Özel yayınında izleyenlere duyuran Deniz Gürel, depremzede çocuklarla ilgili bilgiler verdi.

Bu güne kadar kayıtlı çocuk sayısının 762 olduğu bilgisini alan Gürel, "Ailesine teslim edilen çocuk sayısı 78. 544 çocuğumuz şu an hastanede tedavi görüyor. 140 evladımız da Sevgi Evlerine yerleştirildi" ifadelerini kullandı.

Birçok vatandaşın merak ettiği kayıp çocuklarla ilgili de konuşan Gürel, "Depremden etkilenen 762 çocuğumuzun 672’sinin kimliği biliniyor. Şu an tedavisi süren ya da sevgi evlerinde bulunan kimliği belirlenemeyen 90 çocuğumuz bulunuyor" dedi.

Çocuğu kayıp olan ailelerin endişeye kapılmamalarını söyleyen Deniz Gürel, "Hiç umutsuzluğa kapılmadan çocuklarının kimlik bilgileri ve fotoğraflarıyla bakanlığa başvursunlar. Bakanlık bu yolla ya da sosyal medyadan yapılan paylaşımlardan 16 yavrumuzu ailesine kavuşturdu.

Sağlık Bakanlığıyla da koordineli çalışan bakanlık hastanede tedavisi devam eden ve kimliği belirlenemeyen çocuklarla ilgili de bir sistem kurarak ailelerine kavuşturmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

KORUYUCU AİLE KONUSU

Herkesin merak ettiği koruyucu aile konusunda da bakanlıktan aldığı bilgileri paylaşan Deniz Gürel, "Evlat edinme ve koruyucu aile konusu da çok merak ediliyor biliyorum. Bu konuda evlat edinme tabi mahkeme kararıyla olan bir şey. Korucuyu aile için de depremzede çocuklar şu an için kapsam dışında. İlerleyen süreçlerde bir rezerv yok koruyucu aile olabilmek ya da mahkeme sürecinde evlat edinme konusunda. Ancak halen devam eden arama çalışmaları aileleri tedavi gören çocuklar olma ihtimaline karşı depremzede çocuklar için herhangi bir evlat edinme ya da koruyucu aile süreci yok şimdilik" ifadelerini kullandı.