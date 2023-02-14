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Depremzede Yağmur’a doğum günü sürprizi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hataylı depremzede Yaren İnci için sürpriz bir doğum günü düzenledi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:10
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Depremzede Yağmur’a doğum günü sürprizi

Depremzede Yağmur’a doğum günü sürprizi
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İHA’nın haberine göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki kamp ve tesisleri depremzedelere tahsis edilmeye devam ediyor. Yaşanan travmanın izlerini silmeyi ve moralleri yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Darıca Bayramoğlu’nda bulunan Hüma Hatun Gençlik Kampında misafir edilen Hataylı Camcı ailesine hoş bir sürpriz yaptı.

Depremzede ailenin kızları Yaren İnci’nin doğum günü olduğunu öğrenen çalışanlar, Darıca’daki kampın yemekhanesinde genç kızın 10. yaşını kutladı.

Doğum günü pastasının mumunu üfleyen Yaren İnci’nin mutluluğu yaşadığı acıyı bir nebze olsun hafifletti. Kampta kalan depremzedeleri ziyarete gelen Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk de doğum günü kutlamasına katılarak, genç kızın mutluluğuna ortak oldu.

Umut dolu doğum günü sürprizi karşısında tarifsiz bir mutluluk yaşayan Camcı ailesi, kapılarını depremzedelere açan ve kızlarının yeni yaşını kutlayan Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

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